Contra

EXCLUSIVA: Merenglass prepara canción para el Mundial 2026 y lanza colaboración con Alex Lora de EL TRI

La banda tropical visitó la redacción de CONTRA para adelantarnos parte de su música nueva y las sorpresas que tienen para la Copa del Mundo. Además, nos hablaron de su pasión por el béisbol y su nuevo disco ‘Back to the Basics’.
Jorge Reyes
Jorge Reyes 21:41 - 10 marzo 2026
La banda de merengue nos revela su nuevo proyecto musical y su pasión por el deporte

Después de más de tres décadas poniendo a bailar a México, Merenglass sigue reinventándose. La agrupación liderada por Don Ramón Glass visitó la redacción de CONTRA para hablar sobre su nuevo disco Back to the Basics, un proyecto que retoma la esencia del merengue, pero con colaboraciones inesperadas.

Además, la banda adelantó una exclusiva: están preparando una canción especial para el Mundial 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Don Ramón Glass visitó la redacción de CONTRA para hablar sobre su nuevo disco Back to the Basics / FB: @merenglassMG

Un regreso a la esencia del merengue

El nuevo álbum de la agrupación busca regresar al sonido que los llevó al éxito, aunque con arreglos renovados y una serie de invitados especiales.

Bueno, el disco nuevo se llama ‘Back to the Basics’, es decir, regresar a la raíz, al básico, a lo que el merengue siempre ha hecho durante muchos años. Y entonces hemos retomado algunos temas musicales, tanto de nosotros como de otros artistas, y lo hemos traído, digamos, de éxito que fueron hace muchos años con nosotros y con esos artistas, al 2026, refrescado, renovado, con sonido diferente”.

El disco contiene 10 canciones, de las cuales seis incluyen colaboraciones con artistas de diferentes géneros. Entre ellos destacan Margarita, la diosa de la cumbia, Germán Montero y hasta Alex Lora, líder de El TRI, con quien realizaron una curiosa mezcla musical.

Entonces escogí tres éxitos del maestro. Y lo traje a Merengue, pero le metí rock. Hice un merengue rock”.

La colaboración fue tan inesperada que incluso sorprendió al propio cantante de rock. “Fue bien divertido, porque el maestro Alex Lora nunca había grabado merengue”.

Merenglass regresa con sus mejores éxitos pero llenos de invitados que son garantía de fiesta / FB: @merenglassMG

El regreso de “Cachamba”

Uno de los temas que regresan en esta nueva etapa es “Cachamba”, una canción que se volvió un fenómeno en los años noventa.

Hay un tema en el disco que es del año 97 nosotros hicimos éxito, que se llama Cachamba, que tiene un trabalengua: ‘Hay un loco checando a la chica en bikini, sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo a la orilla del mar’”.

El tema fue regrabado junto a Quinito Méndez, autor de la canción, y su videoclip se filmó en Mérida y Puerto Progreso, Yucatán.

La creatividad nunca se apaga

Para Ramón Glass, la inspiración es algo que aparece en cualquier momento del día… incluso de madrugada.

Bueno, realmente, tú sabes que a mí, mi familia, mis hijos, mi esposa, me dicen que yo soy el creativity. Porque yo, desde que despierto… aparecen unas ideas nuevas en mi cabeza. Todo el tiempo”.
Donde quiera que se para Merenglass se sabe que el baile y la alegría vienen garantizadas / FB: @merenglassMG

El músico confesó que muchas veces se despierta en la madrugada para grabar ideas en su celular o escribir canciones antes de que se le olviden.

Entre la música y el béisbol

Aunque la música ocupa gran parte de su vida, Ramón Glass también mantiene una fuerte relación con el deporte, especialmente con el béisbol.

Bueno, en México yo soy de los Diablos Rojos, pero yo vivo en Yucatán entonces apoyo mucho a los Leones de Yucatán”.

Incluso una de sus canciones se convirtió en himno de la Liga Mexicana de Beisbol.

Hay una canción nuestra que es un himno de todos los estadios de béisbol, que es la Mujer del Pelotero”.
Don Ramón tiene una pasión por el béisbol y lo ha demostrado en sus canciones / FB: @merenglassMG

Merenglass prepara canción para el Mundial 2026

Pero la gran sorpresa llegó cuando el cantante confirmó que Merenglass prepara un tema especial para el Mundial 2026, algo que aún no habían revelado en entrevistas.

Eso no lo hemos dicho en ninguna entrevista. Vas a tener la exclusiva para el mundial. Le vamoa a echar porras a todos”.

La banda espera que la canción conecte con la afición y se escuche en los estadios.

Es una canción especial que vamos a hacer muy animada. Que esperemos que conecte con la gente. Para que también en los estadios la gente brinque y goce con la canción”.
