Beisbol

México vs Italia ¿Dónde y cuándo ver el último juego de Grupos del Tri en el Clásico Mundial?

México vs Italia en el Clásico Mundial | RÉCORD
Rafael Trujillo 22:17 - 10 marzo 2026
En RÉCORD te presentamos todos los detalles para ver el partido de la Novena Mexicana

¡Una última oportunidad! La Selección Mexicana de Beisbol buscará clasificar a los Cuartos de Final en el Clásico Mundial de Beisbol, pero para ello deberá medirse ante el equipo que domina el Pool B con tres triunfos, Italia.

El Tricolor llega a este partido con un día de ventaja pero desmoralizados tras sufrir su primera derrota en el torneo ante Estados Unidos. Aunque la novena azteca batalló hasta el final, no pudo revertir la diferencia de cinco carreras que sufrieron en la tercera entrada. Con este resultado, cayeron a 2-1.

Previo al enfrentamiento ante el combinado de las Barras y las Estrellas el equipo de Benjamín Gil logró imponerse a Gran Bretaña en su debut y aplastó a Brasil con un 16-0 en seis entradas. Ahora quieren su tercer victoria.

Jarren Duran en el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT
El rival de México

México tendrá un rival más que complicado en su último rival de grupo en Italia. Aunque históricamente el equipo europeo no es reconocido como una de las potencias del mundo en beisbol, este año el equipo ha dominado a todos su rivales.

Los italianos lograron vencer a Brasil con un contundente 0-8 y a Gran Bretaña con un 4-7, pero el el resultado más importante llegó en su tercer partido cuando se enfrentó a Estados Unidos. El equipo Azzurri logró imponerse por marcador de 8-6 a los locales y prácticamente asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Italia será el rival de México en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Qué necesita México para pasar a Cuartos?

Lo importante para México es que debe ganar su compromiso contra los europeos este miércoles 11 de marzo. De lo contrario, ninguna combinación le dará el pase a Cuartos de Final. En caso de conseguir el triunfo habrá un triple empate en lo alto de la tabla con un 3-1.

De acuerdo con el reglamento de la competencia, el primer criterio en caso de que ninguno de los equipos haya ganado todos los partidos, es el cociente más bajo de menos carreras permitidas dividido por el número de outs defensivos registrados. México podría pasar como primero si logra ganar y recibir dos o menos carreras mientras que si gana y recibe 10 o menos pasaría segundo detrás de Italia.

Jonathan Aranda durante el partido contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT
Historial ante Italia

El problema para el Tri es que Italia ha resultado un rival incómodo y en dos enfrentamientos previos en el Clásico Mundial, el equipo europeo se quedó con el triunfo. En 2013, los Azzurri se impusieron por marcador 6-5, mientras que cuatro años más tarde tuvieron otra victoria igual de apretada con marcador 10-9.

El partido entre México e Italia se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo en el Daikin Park en punto de las 16:00 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por ESPN, así como por el Canal Nueve.

Fecha: 11 marzo 2026
Horario: 18:00 horas del centro de México
Estadio: Daikin Park
Transmisión: ESPN, Canal Nueve y Disney +

