Contra

Festival del Helado 2026 llega a CDMX: dos días para pecar sin culpa

Habrá de todos los sabores y tamaños para disfrutar de un rico fin de semana / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 22:04 - 10 marzo 2026
El evento reunirá helados, nieves, paletas y postres fríos en Coyoacán; la entrada será gratuita

Si el calor ya te tiene pensando en abanicos, ventiladores y aire acondicionado… tenemos una mejor solución: helado. Y no uno cualquiera, sino decenas de sabores reunidos en el Festival del Helado y Verbena Artesanal 2026, que se celebrará en la Ciudad de México.

Este evento promete convertirse en uno de los planes más dulces del año, ideal para ir con amigos, familia o hasta con ese crush que todavía no sabe si eres team chocolate o vainilla.

Ve armando el plan para que vayas con la pareja o los amigos por un rico helado / FREEPIK

Dos días para entrarle sin remordimientos

La cita será el 30 y 31 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones Churubusco, en Coyoacán, donde durante dos días completos podrás recorrer distintos puestos llenos de antojos fríos.

Entre las delicias que se podrán encontrar están:

  • Helados artesanales

  • Nieves tradicionales

  • Paletas de sabores clásicos y exóticos

  • Bolis y frappes

  • Postres fríos especiales

La dinámica es sencilla: caminar, probar, repetir… y probablemente volver a probar. Porque cuando el calor aprieta, un helado nunca es suficiente.

La cita será el 30 y 31 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones Churubusco, en Coyoacán / Especial

Helado, artesanías y sabores del mundo

Pero el plan no termina en el postre. Durante el mismo fin de semana también se realizará el festival “Colores de México y el Mundo”, un espacio donde habrá artesanías, gastronomía internacional y productos culturales de distintos países.

Así que mientras decides entre una nieve de mango o un helado de galleta, también podrás curiosear entre productos artesanales o probar comida de otros rincones del planeta.

Datos del Festival del Helado 2026

  • 📍 Dónde: Centro de Convenciones Churubusco, Coyoacán

  • 📅 Cuándo: 30 y 31 de mayo de 2026

  • Horario: 11:00 a 18:00 horas

  • 🎟️ Entrada: Gratis

Si cada año sobrevives al calor chilango a base de ventilador y resignación, este festival podría convertirse en tu nuevo ritual de temporada.

El evento es para toda la familia y habrá comida internacional para pasar un buen fin de semana / FREEPIK
Cultura
