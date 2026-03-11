Verificación de edad requerida
Festival del Helado 2026 llega a CDMX: dos días para pecar sin culpa
Si el calor ya te tiene pensando en abanicos, ventiladores y aire acondicionado… tenemos una mejor solución: helado. Y no uno cualquiera, sino decenas de sabores reunidos en el Festival del Helado y Verbena Artesanal 2026, que se celebrará en la Ciudad de México.
Este evento promete convertirse en uno de los planes más dulces del año, ideal para ir con amigos, familia o hasta con ese crush que todavía no sabe si eres team chocolate o vainilla.
Dos días para entrarle sin remordimientos
La cita será el 30 y 31 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones Churubusco, en Coyoacán, donde durante dos días completos podrás recorrer distintos puestos llenos de antojos fríos.
Entre las delicias que se podrán encontrar están:
Helados artesanales
Nieves tradicionales
Paletas de sabores clásicos y exóticos
Bolis y frappes
Postres fríos especiales
La dinámica es sencilla: caminar, probar, repetir… y probablemente volver a probar. Porque cuando el calor aprieta, un helado nunca es suficiente.
Helado, artesanías y sabores del mundo
Pero el plan no termina en el postre. Durante el mismo fin de semana también se realizará el festival “Colores de México y el Mundo”, un espacio donde habrá artesanías, gastronomía internacional y productos culturales de distintos países.
Así que mientras decides entre una nieve de mango o un helado de galleta, también podrás curiosear entre productos artesanales o probar comida de otros rincones del planeta.
Datos del Festival del Helado 2026
📍 Dónde: Centro de Convenciones Churubusco, Coyoacán
📅 Cuándo: 30 y 31 de mayo de 2026
⏰ Horario: 11:00 a 18:00 horas
🎟️ Entrada: Gratis
Si cada año sobrevives al calor chilango a base de ventilador y resignación, este festival podría convertirse en tu nuevo ritual de temporada.