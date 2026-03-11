¡Histórico! Bam Adebayo anota 83 puntos y marca la segunda mejor marca en la historia de la NBA

¡Una histórica actuación! Bam Adebayo anotó 83 puntos, y marcó la segunda mayor cifra en la historia de la NBA, para conducir el martes al Heat de Miami hacia una paliza de 150-129 sobre los Wizards de Washington.

Adebayo sumó 31 puntos en el primer cuarto, 43 al descanso y 62 al final del tercer periodo. Terminó atinando 20 de 43 disparos de campo, 36 de 43 desde la línea de tiros libres y 7 de 22 triples.

Los tiros libres anotados y los intentos de Adebayo establecieron récords de la NBA en un partido. La marca de intentos era de 39, de Dwight Howard, quien llegó a la línea esa misma cantidad de veces en dos ocasiones. El récord de tiros libres encestados en un partido era de 28, establecido por Wilt Chamberlain y Adrian Dantley.

Bam Adebayo estableció una nueva marca en la NBA | AP

Chamberlain consiguió esos 28 tiros libres la noche en que anotó 100 puntos en 1962 —el único partido mejor que el de Adebayo en la historia de la NBA. Adebayo superó a su ídolo del baloncesto, Kobe Bryant, para quedarse con el segundo partido con más puntos de todos los tiempos.

La mejor marca de Bryant en su carrera fue de 81.

El 24 de Kobe es el que más se vende en el mundo | AP

LeBron James tenía la anterior marca de puntos del Heat en un solo partido. Su actuación de 61 ante Charlotte ocurrió el 3 de marzo de 2014. Nikola Jokic, de Denver, tenía el anterior récord de la temporada en la NBA este curso con 56.

Adebayo superó a ambos en el tercer cuarto —y nunca paró.

Adebayo superó marcas importantes tras sólo tres cuartos | AP

Simone Fontecchio anotó 18 puntos por Miami (37-29), que ha ganado seis duelos seguidos y quedó, por primera vez en la temporada, ocho partidos por encima de .500. El Heat no contó con Norman Powell (ingle), Tyler Herro (cuádriceps), Nikola Jovic (espalda) ni Andrew Wiggins (dedo del pie).