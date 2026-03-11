Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡Maxx Crosby regresa a Raiders! Baltimore cancela el intercambio con Las Vegas

Maxx Crosby, Raiders | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 22:25 - 10 marzo 2026
Reportes indican que Crosby no habría pasado con éxito las pruebas médicas, lo que llevó a Ravens a cancelar el trato

Se cancela el trato. Hace unos días Las Vegas y Baltimore llegaron a un acuerdo por el intercambio de Maxx Crosby en lo que sería el trade más importante de la temporada en la NFL, sin embargo, de manera sorpresiva, los Raiders han hecho oficial que el traspaso de Crosby a Ravens ha quedado cancelado.

Maxx Crosby deja Las Vegas Raiders | AP

Por medio de un breve comunicado, Las Vegas anunció que por decisión de los Baltimore Raves, el traspaso de Maxx Crosby quedaba anulado, por lo que el Edge Rusher seguirá siendo, de momento, jugador de los Raiders.

"Los Baltimore Ravens se han retirado de nuestro acuerdo de intercambio por Maxx Crosby. No tendremos más comentarios por el momento."

Debido a la tan sorpresiva noticia, Las Vegas decidió no dar detalles al respecto y señalaron que no planean hacer comentarios sobre el tema.

MAXX CROSBY NO PASÓ LAS PRUEBAS MÉDICAS

De acuerdo con diversos reportes de fuentes cercanas a la liga, la decisión de los Baltimore Ravens de cancelar el trato con Raiders se debe a que el jugador no pasó con éxito los exámenes médicos realizados este martes. Hasta el momento, esta la única información que se conoce al respecto, pero todo apunta a que sería un tema en la rodilla izquierda.

Al final de la temporada pasada, Las Vegas decidió poner en IR (Reserva de Lesionados) a Maxx Crosby por una molestia crónica que aquejaba en la rodilla izquierda. Dicha lesión lo llevó hasta el quirofano para intentar reparar el menisco y por consecuencia, estuvo fuera de los últimos dos juegos del año.

Maxx Crosby deja los Raiders | AP

EFECTO DOMINÓ EN LAS VEGAS

Raiders llegó a esta Agencia Libre siendo con mucha diferencia el equipo con mayor espacio el el tope salarial, al rededor de 120 millones de dólares, esto en gran medida gracias al intercambio de Maxx Crosby. Ahora con el hipotético regreso de 'Mad Maxx', Las Vegas está en 'aprietos' y la planeación de cara a la próxima temporada está comprometida.

Tras los jugadores firmados en la Agencia Libre y el regreso de Crosby, El espacio en el tope salarial de Las Vegas se redujo 30 millones, lo que significa que aún tiene al rededor de 50 millones de dólares. Mientras tanto, Baltimore tiene de vuelta sus primeras selecciones del Draft 2026 y 2037.

Luego de esta novela, Las Vegas analizan los dos escenarios posibles: buscar otra franquicia que quiera hacer un intercambio por Maxx Crosby o retenerlo y que el hombre más querido por la afición juegue por lo menos una temporada más en Raiders. Fuentes señalan que la Gerencia General ve probables ambas opciones.

Maxx Crosby, Raiders | AP
NFL
