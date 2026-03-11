Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Taxistas anuncian bloqueos en AICM este miércoles: rutas alternas para llegar a las terminales 1 y 2

A las 9 de la mañana de este 11 de marzo comenzará la protesta de los conductores / Rede Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 23:13 - 10 marzo 2026
Usuarios con vuelos programados deberán salir con anticipación ante posibles afectaciones en los accesos a las terminales

Si tienes un vuelo programado desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), más vale salir con tiempo. Autoridades aeroportuarias alertaron sobre posibles bloqueos y afectaciones viales en los accesos a las terminales 1 y 2, debido a una movilización anunciada por taxistas a partir de este miércoles.

A través de redes sociales, el AICM pidió a los pasajeros anticipar su llegada al aeropuerto para evitar contratiempos en sus vuelos.

Además, recomendaron utilizar el estacionamiento alterno ubicado en Ciudad Deportiva, en Magdalena Mixihuca, desde donde los usuarios podrán trasladarse a la Terminal 2 mediante un servicio de transporte gratuito.

Autoridades llaman a los pasajeros a tomar sus precauciones para no perder sus vuelos / Redes Sociales

Taxistas protestarán contra Uber y Didi

El conflicto surge porque taxistas del aeropuerto acusan que las aplicaciones de transporte como Uber y Didi operan sin cumplir con permisos y cuotas que el gremio paga desde hace más de 40 años.

En un comunicado, los inconformes señalaron que esta situación ha generado incertidumbre dentro del sector, ya que —según denuncian— las autoridades no han fijado una postura clara sobre la operación de estos servicios en las terminales aéreas.

Los conductores se manifestarán por llegada de taxis de aplicación al AICM / Redes Sociales

También aseguraron que los conductores de aplicaciones se han extendido en distintos aeropuertos del país sin ofrecer garantías como seguro para pasajeros en caso de robo, accidente o fallas mecánicas.

"La movilización que haremos a partir del próximo miércoles será de carácter permanente hasta que las autoridades gubernamentales y aeroportuarias se comprometan por escrito a no modificar las disposiciones legales actuales, para que los taxistas de aplicación cuenten cómodamente con un traje a la medida", resaltaron los permisionarios.

Rutas alternas para evitar el caos vial

Ante las movilizaciones previstas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también recomendó a la ciudadanía anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

Entre las vialidades sugeridas se encuentran:

  • Calzada Ignacio Zaragoza

  • Eje 3 Oriente

  • Avenida Oceanía

Las autoridades capitalinas pidieron mantenerse informados sobre el estado del tránsito a través de las redes del Centro de Orientación Vial.

Desde las 9 de la mañana se prevé comience el bloqueo al Aeropuerto capitalino / Redes Sociales

“Para más información y conocer la situación de la vialidad en tiempo real, esta Secretaría invita a seguir las cuentas del Centro de Orientación Vial @OVIALCDMX, en Facebook como Orientador Vial, y en TikTok OVIAL_SSCCDMX”, se precisó.
