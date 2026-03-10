Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Filtran VIDEO del derrumbe de edificio en San Antonio Abad que dejó tres muertos

Cámara logró captar el momento en que colapsó el edificio que dejó tres muertos/X: @c4jimenez
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:41 - 10 marzo 2026
Versiones periodísticas señalan que los trabajadores estaban en su hora de comida cuando sucedió el colapso

Mediante redes sociales se ha filtrado un video que capta el momento exacto en que se derrumbó el edificio de la calzada San Antonio Abad, accidente que dejó tres trabajadores muertos y uno lesionado, quienes se encontraban en su hora de comida cuando ocurrió el colapso.

El edificio colapsó durante trabajos de demolición en la zona de San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc/ Google Maps

Video muestra el momento exacto del derrumbe

El video fue captado por una cámara de seguridad que apunta hacia los techos de edificios cercanos y parte del predio privado que estaba en proceso de demolición controlada, debido a daños estructurales provocados por los terremotos de 1985 y 2017.


El clip, de poco más de un minuto de duración, fue compartido en redes sociales por el periodista Carlos Jiménez, quien además reveló que los trabajadores atrapados se encontraban comiendo al momento del colapso.

Era la hora de la comida cuando vino el derrumbe. El encargado de la obra, Carlos Hernández, reveló que a esa hora los trabajadores contratados por la empresa DEMEC estaban comiendo”, se lee en la publicación de C4.

La misma publicación señala que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga lo ocurrido, ya que todavía no se determina cuál fue la causa del derrumbe.

Así ocurrió el colapso del edificio en San Antonio Abad

Fue la tarde del lunes 9 de marzo cuando un edificio ubicado en la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, y a pocos metros de la estación del Metro del mismo nombre, colapsó, pese a que ya se encontraba en proceso de demolición controlada.


Como medida preventiva, 57 personas fueron desalojadas tras el colapso del inmueble.


Sin embargo, cuatro trabajadores de la obra quedaron atrapados bajo los escombros.

El saldo del derrumbe de un edificio en San Antonio Abad fue de tres hombres muertos y un lesionado/X: @JefeVulcanoCova

Un trabajador sobrevivió al derrumbe

Casi de inmediato se logró rescatar con vida a uno de los trabajadores, identificado como Ángel Miranda, de 42 años.


El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Rubén Leñero, donde permanece estable y fuera de peligro, según los reportes médicos.

Tres trabajadores murieron bajo los escombros

En contraste, los otros tres trabajadores que quedaron atrapados en el derrumbe perdieron la vida.


Sus cuerpos fueron localizados entre la tarde del lunes y la mañana de este martes, gracias a las labores ininterrumpidas de los equipos de emergencia, entre ellos bomberos de la Ciudad de México, quienes trabajaron durante toda la noche para recuperar a las víctimas.

