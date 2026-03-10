Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Alphonso Davies vuelve a encender las alarmas tras salir lesionado en el triunfo ante Atalanta

Alphonso Davies salió lesionado ante Atalanta | AP
Alphonso Davies salió lesionado ante Atalanta | AP
Rafael Trujillo 17:58 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El volante canadiense sufrió una nueva lesión a un par de meses del Mundial

Una vez más, el volante canadiense, Alphonso Davies ha encendido las alarmas no sólo en el Bayern Munich sino que también para Canadá pues, a sólo un par de meses de la Copa del Mundo salió lesionado.

Bayern Munich ganó con un contundente 1-6 en su visita a Bérgamo para al Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Con el resultado ponen medio pie en la siguiente ronda donde se medirían al ganador entre Manchester City y Real Madrid.

Bayern golea a Atalanta en Bérgamo | AP

La lesión de Davies

Al minuto 70 del partido en la casa de Atalanta y con el marcador ya 0-6 a favor del conjunto bávaro Davies se agachó en el campo tras una aparente lesión sin contacto. Pareció angustiado de inmediato, cubriéndose la cara y agitando los brazos en un gesto de frustración.

Sus compañeros rodearon al lateral izquierdo canadiense para ocultarlo antes de que el personal del Bayern lo ayudara a salir del campo, con el cuello de la camiseta subido hasta la cara. Davies parecía llorar en la banda mientras Kompany lo consolaba.

Hay que destacar que, Davies había entrado al terreno de juego en un cambio para empezar la segunda mitad del partido en Bérgamo para reemplazara a Konrad Laimer. Sin embargo, 25 minutos después fue remplazado por Tom Bischof,

Davies salió del campo lesionado | AP

Kompany habla de la lesión de Davies

Vincent Kompany, entrenador del Bayern, sugirió que la lesión de Davies podría "no ser tan grave" en la conferencia post partido."Es una pena, pero les dije a los muchachos que tengo plena confianza en nuestro equipo... Tendremos que superar algunos partidos sin él", afimró.

Esta no es la primera lesión de Davies en la temporada. Tan sólo en los últimos meses el canadiense se ha perdido hasta 10 partidos por tres lesiones diferentes, incluyendo una fibra muscular desgarrada hace tan sólo unos días que lo había dejado sin acción en los últimos dos encuentros del Bayern.

Davies se acerca a las canchas de nuevo | AP

Ahora, con la Copa del Mundo a menos de 100 días de distancia, el volante norteamericano está buscando recuperarse lo antes posible para poder llegar a ser parte de la convocatoria de Jesse Marsch para el torneo de este verano. De momento, parece que se perderá los partidos de la Fecha FIFA ante Islandia y Túnez

Últimos videos
Lo Último
19:37 Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
19:26 ¡Que Dios lo perdone! Obispo es detenido por lavado de dinero y polémicas visitas a club nudista
19:21 ¡Amarga victoria! América saca ventaja mínima en su visita a Philadelphia
19:00 Luis Malagón y los jugadores que quedaron fuera del Mundial por lesión
18:59 Premios Oscar 2026: Ellos son los mexicanos nominados a una estatuilla
18:50 Vocalista de Reik aparece en el hospital y cancela conciertos; esto se sabe
18:29 ¿SEP prohíbe a estudiantes uso de celulares en las escuelas? Esto se sabe
18:09 ¡Adiós Mundial! Kyle Walker se aleja de la Selección Inglesa
18:00 Colocan estatua de Trump y Jeffrey Epstein estilo Titanic en Washington
18:00 ¿Adiós Mundial? Malagón sufre importante lesión con América
Tendencia
1
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Malagón sufre importante lesión con América
2
Opinión WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
3
Futbol Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
4
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
5
Contra Filtran VIDEO del derrumbe de edificio en San Antonio Abad que dejó tres muertos
6
Lucha Niño Hamburguesa agrede a aficionado en reciente función; se analiza su futuro en AAA
Te recomendamos
Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Futbol Nacional
10/03/2026
Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
¡Que Dios lo perdone! Obispo es detenido por lavado de dinero y polémicas visitas a club nudista
Contra
10/03/2026
¡Que Dios lo perdone! Obispo es detenido por lavado de dinero y polémicas visitas a club nudista
¡Amarga victoria! América saca ventaja mínima en su visita a Philadelphia
Futbol Nacional
10/03/2026
¡Amarga victoria! América saca ventaja mínima en su visita a Philadelphia
Luis Malagón y los jugadores que quedaron fuera del Mundial por lesión
Futbol
10/03/2026
Luis Malagón y los jugadores que quedaron fuera del Mundial por lesión
Premios Oscar 2026: Ellos son los mexicanos nominados a una estatuilla
Contra
10/03/2026
Premios Oscar 2026: Ellos son los mexicanos nominados a una estatuilla
Vocalista de Reik aparece en el hospital y cancela conciertos; esto se sabe
Contra
10/03/2026
Vocalista de Reik aparece en el hospital y cancela conciertos; esto se sabe