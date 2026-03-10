Verificación de edad requerida
Alphonso Davies vuelve a encender las alarmas tras salir lesionado en el triunfo ante Atalanta
Una vez más, el volante canadiense, Alphonso Davies ha encendido las alarmas no sólo en el Bayern Munich sino que también para Canadá pues, a sólo un par de meses de la Copa del Mundo salió lesionado.
Bayern Munich ganó con un contundente 1-6 en su visita a Bérgamo para al Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Con el resultado ponen medio pie en la siguiente ronda donde se medirían al ganador entre Manchester City y Real Madrid.
La lesión de Davies
Al minuto 70 del partido en la casa de Atalanta y con el marcador ya 0-6 a favor del conjunto bávaro Davies se agachó en el campo tras una aparente lesión sin contacto. Pareció angustiado de inmediato, cubriéndose la cara y agitando los brazos en un gesto de frustración.
Sus compañeros rodearon al lateral izquierdo canadiense para ocultarlo antes de que el personal del Bayern lo ayudara a salir del campo, con el cuello de la camiseta subido hasta la cara. Davies parecía llorar en la banda mientras Kompany lo consolaba.
Hay que destacar que, Davies había entrado al terreno de juego en un cambio para empezar la segunda mitad del partido en Bérgamo para reemplazara a Konrad Laimer. Sin embargo, 25 minutos después fue remplazado por Tom Bischof,
Kompany habla de la lesión de Davies
Vincent Kompany, entrenador del Bayern, sugirió que la lesión de Davies podría "no ser tan grave" en la conferencia post partido."Es una pena, pero les dije a los muchachos que tengo plena confianza en nuestro equipo... Tendremos que superar algunos partidos sin él", afimró.
Esta no es la primera lesión de Davies en la temporada. Tan sólo en los últimos meses el canadiense se ha perdido hasta 10 partidos por tres lesiones diferentes, incluyendo una fibra muscular desgarrada hace tan sólo unos días que lo había dejado sin acción en los últimos dos encuentros del Bayern.
Ahora, con la Copa del Mundo a menos de 100 días de distancia, el volante norteamericano está buscando recuperarse lo antes posible para poder llegar a ser parte de la convocatoria de Jesse Marsch para el torneo de este verano. De momento, parece que se perderá los partidos de la Fecha FIFA ante Islandia y Túnez
