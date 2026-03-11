Premios Oscar 2026: Ellos son los mexicanos nominados a una estatuilla

Los Premios Oscar 2026 volverán a contar con presencia mexicana gracias a varios profesionales del país que participaron en producciones nominadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se reconocerá a lo mejor de la industria cinematográfica.

Entre los nombres que destacan está el cineasta Guillermo del Toro, quien participa como productor y guionista en la película “Frankenstein”, una de las producciones que logró posicionarse dentro de las nominaciones de esta edición.

Guillermo del Toro figura entre los mexicanos vinculados a producciones nominadas en los Premios Oscar 2026./ AP

La presencia del director mexicano vuelve a llamar la atención en Hollywood, ya que Del Toro es uno de los realizadores más influyentes del cine contemporáneo y ha sido reconocido anteriormente por su trabajo en la industria.

Además de él, otros profesionales mexicanos también forman parte de proyectos que competirán por la estatuilla en diferentes categorías dentro de la premiación.

Mexicanos nominados en distintas categorías del Oscar 2026

Entre los talentos mexicanos que destacan en esta edición se encuentra Ivel Hernández, quien integra el equipo responsable de los efectos visuales de la película “Avatar: Fire & Ash”, producción que compite en la categoría de Mejores Efectos Visuales.

Otro mexicano presente en la lista de nominaciones es Cruz Contreras, quien participó en la realización de la cinta animada “K-Pop Demon Hunters”, película que busca llevarse el premio a Mejor Película Animada.

Ivel Hernández forma parte del equipo de efectos visuales de “Avatar: Fire & Ash”, película nominada al Oscar 2026./ IG: @ivelangas

También aparece José Antonio García, integrante del equipo de sonido de la película “Una batalla tras otra”, producción que logró una nominación dentro de la categoría de Mejor Sonido.

El talento mexicano sigue presente en Hollywood

La presencia de profesionales mexicanos en la premiación refleja el reconocimiento internacional que han obtenido especialistas del país en áreas técnicas y creativas dentro de la industria cinematográfica.

En los últimos años, México ha tenido una participación constante en los premios de la Academia, con directores, fotógrafos, productores y técnicos que han logrado destacar en producciones internacionales.