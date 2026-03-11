WrestleMania 42: ¿Cuántos luchadores mexicanos han defendido algún título en la Vitrina de los Inmortales?

Desde 2009, WWE no tenía a un luchador mexicano enmascarado como campeón intercontinental, algo que ha cambiado con la más reciente victoria de Penta ante Dominik Mytserio para quedarse con la presea de la media cartelera.

La posible llegada del 'Cero Miedo' como campeón a WrestleMania ha levantado la duda en los fanáticos acerca de quienes son los mexicanos que han portado oro en su cintura durante el tiempo del evento más importante de la empresa.

Eddie Guerrero festejando con su amigo Chris Benoit en WrestleMania XX | Captura de pantalla

Mexicanos campeones en Mania

Pro principio de cuentas, cabe destacar que algunos de los nombres de este listado son mexicanos o bien, de origen mexicano. Aclarado el punto, el primero en aparecer es Eddie Guerrero, quien en WrestleMania XX enfrentó al olímpico Kurt Angle, a quien venció a base de sus conocidas trampas para poder retener su campeonato de WWE en el 2004, un año antes de su trágica muerte.

Cinco años después, fue Rey Mysterio quien se hizo con el campeonato que actualmente porta Penta, pero no entró al evento con él, solamente salió, pues venció en una lucha de solamente 21 segundos a JBL para convertirse en uno de los protagonistas de la media cartelera.

Match card oficial del combate de JBL y Mysterio | Captura de pantalla

Para la edición 29 de WrestleMania fue uno de los luchadores mexicanos más queridos y galardonados de la historia, Alberto del Río, quien entró y salió del evento con un cinturón, pues al enfrentarse a Jack Swagger logró quedarse con el campeonato mundial pesado ante uno de los americanos por excelencia que tuvo la WWE.

¿Se sumará alguien más a esta lista?

Chavo Guerrero llegó como campeón de ECW en el marco de WrestleMania XXIV, pero su defensa no fue para nada buena ya que perdió el campeonato ante Kane en tan solo 11 segundos. Penta podría ser uno más de los nombres que se suba a este corto listado, pero aún falta poco más de un mes para que se llegue la doble noche más importante del año para la empresa norteamericana.

Kane venció sin mayor problema a Chavo Guerrero | wwe.com

Hay dos opciones para que WrestleMania 42 sea parte de esta estadística que favorece a los mexicanos, la más obvia de ellas con Penta, ya que podrñia llegar como campeón intercontinental si no pierde su presea en las 39 noches que restan de cara al evento que tendrá lugar por segundo año consecutivo en Las Vegas.