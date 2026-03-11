Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Laporta le cierra la puerta a Julián Álvarez? El directivo habló sobre su posible llegada

Julián Álvarez fue el encargado de darle la victoria a los Colchoneros | X: @Atleti
Rafael Trujillo 20:16 - 10 marzo 2026
El presidente de Barcelona habló sobre unos posibles refuerzos

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha abordado los planes del club para el futuro en caso de ganar las elecciones del equipo este fin de semana. Entre los temas más destacados estuvo el tema de su línea de ataque, refiriéndose específicamente al posible interés en Julián Álvarez y al futuro de Robert Lewandowski en el equipo.

En una entrevista para el programa 'Què t'hi Jugues!' de la Cadena SER, Laporta matizó el supuesto interés en el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Aunque reconoció su calidad, descartó una gran inversión por él en las condiciones actuales.

Julián es un gran jugador y los expertos dicen que funcionaría en el sistema del Barça, pero no es uno para hacer saltar la banca. Primero él tendría que mostrar su voluntad para venir y luego, si es a un precio razonable, se podría estudiar. Pero, con lo que pretenden, está fuera de lugar”.

Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona
Joan Laporta, presidente del Barcelona | FC Barcelona

Álvarez, quien ya ha demostrado su valía en LaLiga durante su etapa en el Atlético de Madrid, ha sido considerado en el pasado como una opción para reforzar la delantera azulgrana a corto y largo plazo.

Mientras tanto, la posición de '9' titular sigue siendo para Robert Lewandowski, mientras que Ferrán Torres pelea por la posición con el polaco. A pesar de que su contrato finaliza al término de la temporada, Laporta expresó su deseo de que el delantero polaco continúe en el Camp Nou un año más, elogiando su compromiso y rendimiento.

Es un jugador de talento y gol, siempre que sale la mete. A los grandes jugadores siempre les quiero dar un año más de contrato a modo de agradecimiento. Estoy muy agradecido a Lewandowski, en un momento que no era nada fácil venir al Barça se decidió enfrentar con el Bayern y renunciar a muchas cosas para venir a Barcelona. Si tiene ofertas de Arabia o de otros sitios tendremos que ver qué quiere hacer, pero a mí me gustaría que continuara un año más”.

Lewandowski apunta a volver con el Barça | X: @FCBarcelona_es

El presidente también destacó la personalidad directa del polaco y su buena adaptación a la ciudad. “Es un hombre que va directo, te cuenta lo que ve bien y lo que no. Está muy adaptado a la ciudad, él y su gente”.

Finalmente, abordó el tema de Marcus Rashford, quien está buscando mantenerse con los culés más allá de su préstamo. Sobre el jugador inglés, Laporta se mostró cauto y remitió cualquier decisión al final de la temporada.

“Está haciendo una buena temporada. Deco me dice que siempre debe tener a un defensa pegado, pero veremos a final de temporada”.

Rashford se quiere quedar en Barcelona | AP
