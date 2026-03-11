Vive Latino 2026: ¿Cómo se podrá ver el festival de música sin salir de casa?

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se prepara para su edición 2026 y, como ya es costumbre en los últimos años, no solo será una fiesta para quienes asistan al recinto, sino también para quienes prefieran disfrutarlo desde casa.

Desde su primera edición en 1998, el Vive Latino se ha convertido en uno de los encuentros musicales más importantes de Iberoamérica, reuniendo a grandes figuras del rock, pop, hip hop y música alternativa. Con el paso del tiempo, el festival también ha evolucionado para adaptarse a las nuevas formas de consumo digital.

Uno de los cambios más importantes ocurrió en 2024, cuando Amazon se convirtió en el presentador principal del evento, lo que abrió la puerta a nuevas experiencias tecnológicas tanto para el público presencial como para quienes siguen el festival a distancia.

Amazon se convirtió en el presentador principal del evento / FB: @festivalvivelatino

Según explicó Paul Forat, director de Amazon Music en México, la apuesta fue acercar el festival a más personas y reforzar el vínculo entre la música y el público mexicano.

Una experiencia para fans dentro y fuera del festival

La organización del Vive Latino busca mejorar la experiencia en dos frentes: quienes viven el evento en el recinto y quienes lo siguen mediante transmisión digital.

Mientras los asistentes tendrán mejoras logísticas inspiradas en plataformas digitales, los espectadores en línea podrán seguir gran parte del festival gracias a un sistema de streaming más completo que en ediciones anteriores.

La transmisión oficial del festival estará disponible en varias plataformas digitales de Amazon / FB: @festivalvivelatino

¿Dónde ver el Vive Latino 2026 en vivo?

La transmisión oficial del festival estará disponible en varias plataformas digitales de Amazon, lo que permitirá seguir los conciertos desde distintos dispositivos.

Las opciones para ver el Vive Latino 2026 serán: Prime Video

Twitch (canal oficial de Amazon)

Amazon Music

Dispositivos Amazon Echo Show con pantalla

Una de las principales novedades es que habrá tres señales simultáneas, lo que permitirá mostrar presentaciones de distintos escenarios al mismo tiempo.

Además, la cobertura buscará alternar entre los cinco escenarios del festival, con la meta de transmitir cerca del 98% de los conciertos programados durante ambos días.

La meta de transmitir cerca del 98% de los conciertos programados durante ambos días / FB: @festivalvivelatino

Fechas y sede del Vive Latino 2026

La edición 2026 se realizará durante un fin de semana en la Ciudad de México.

Fechas Sábado 14 de marzo de 2026

Domingo 15 de marzo de 2026

Sede Estadio GNP Seguros, CDMX

Horarios aproximados Apertura de puertas: 13:00 horas

Inicio de conciertos: 13:40 horas

Cierre del festival: 02:00 de la madrugada