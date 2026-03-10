Verificación de edad requerida
Vive Latino 2026: ¿Amanda Miguel, Mijares, Paulina Rubio y Danna llegan al festival? ¡Parece que sí!
El Vive Latino 2026 sigue revelando sorpresas y ahora confirmó un espectáculo que promete hacer cantar a miles de asistentes a todo pulmón. Se trata de ‘Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2’, un segmento especial donde los clásicos del desamor y el despecho se apoderarán del escenario principal.
Entre los artistas confirmados para este show destacan Amanda Miguel, Paulina Rubio, Danna, Mijares, Emmanuel y Dr. Shenka, quienes unirán sus voces para interpretar algunos de los temas más llegadores de la música pop en español.
Un show que conquistó al Vive Latino
Este concepto debutó en el festival durante la edición de 2025 y tuvo un recibimiento extraordinario por parte del público. En aquel entonces participaron artistas como Napoleón, Yuri, Belinda, María José y Daniela Romo, quienes convirtieron el escenario en una verdadera terapia colectiva de canciones para el corazón roto.
El éxito fue tal que los organizadores decidieron repetir la fórmula este año con una nueva alineación de estrellas que mezclan pop, balada y rock latino.
¿Quiénes participarán en ‘Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2’?
El Vive Latino confirmó a través de sus redes sociales el cartel completo de esta presentación especial:
Artistas
Amanda Miguel
Danna
Dr. Shenka
Emmanuel
Mijares
Paulina Rubio
Banda
Bon Lara (Bon y los Enemigos del Silencio)
Camilo Lara (IMS)
Quique Rangel (Café Tacvba)
Sergio Mendoza (Calexico)
Rodrigo Guardiola (Zoé)
¿Cuándo será el evento para ‘cortar venas’?
El espectáculo se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el escenario Amazon Music, donde se espera uno de los momentos más coreados del festival.
Con más de dos décadas de historia, el Vive Latino se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de la Ciudad de México y de América Latina, reuniendo cada año a artistas nacionales e internacionales.
Además de sus tradicionales bandas de rock y alternativo, el festival ha apostado por formatos especiales y colaboraciones inesperadas, lo que lo mantiene como uno de los eventos favoritos del público.
