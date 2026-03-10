Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Vive Latino 2026: ¿Amanda Miguel, Mijares, Paulina Rubio y Danna llegan al festival? ¡Parece que sí!

Los artistas serán parte del show ‘Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2’ / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:45 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Vive Latino vuelve a mezclar generaciones con un espectáculo lleno de himnos de despecho que promete ser uno de los momentos más emotivos

El Vive Latino 2026 sigue revelando sorpresas y ahora confirmó un espectáculo que promete hacer cantar a miles de asistentes a todo pulmón. Se trata de ‘Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2’, un segmento especial donde los clásicos del desamor y el despecho se apoderarán del escenario principal.

Entre los artistas confirmados para este show destacan Amanda Miguel, Paulina Rubio, Danna, Mijares, Emmanuel y Dr. Shenka, quienes unirán sus voces para interpretar algunos de los temas más llegadores de la música pop en español.

El escenario principal está listo para recibir a estrellas del pop en español / FB: @festivalvivelatino

Un show que conquistó al Vive Latino

Este concepto debutó en el festival durante la edición de 2025 y tuvo un recibimiento extraordinario por parte del público. En aquel entonces participaron artistas como Napoleón, Yuri, Belinda, María José y Daniela Romo, quienes convirtieron el escenario en una verdadera terapia colectiva de canciones para el corazón roto.

El éxito fue tal que los organizadores decidieron repetir la fórmula este año con una nueva alineación de estrellas que mezclan pop, balada y rock latino.

Algunos escenarios cambiaron de lugar para comodidad de la gente / FB: @festivalvivelatino

¿Quiénes participarán en ‘Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2’?

El Vive Latino confirmó a través de sus redes sociales el cartel completo de esta presentación especial:

Artistas

  • Amanda Miguel

  • Danna

  • Dr. Shenka

  • Emmanuel

  • Mijares

  • Paulina Rubio

Banda

  • Bon Lara (Bon y los Enemigos del Silencio)

  • Camilo Lara (IMS)

  • Quique Rangel (Café Tacvba)

  • Sergio Mendoza (Calexico)

  • Rodrigo Guardiola (Zoé)

El espectáculo se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el escenario Amazon Music / FB: @festivalvivelatino

¿Cuándo será el evento para ‘cortar venas’?

El espectáculo se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el escenario Amazon Music, donde se espera uno de los momentos más coreados del festival.

Con más de dos décadas de historia, el Vive Latino se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de la Ciudad de México y de América Latina, reuniendo cada año a artistas nacionales e internacionales.

Además de sus tradicionales bandas de rock y alternativo, el festival ha apostado por formatos especiales y colaboraciones inesperadas, lo que lo mantiene como uno de los eventos favoritos del público.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Música
Últimos videos
Lo Último
17:20 “Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
17:17 Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
17:11 Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
17:01 El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
16:59 ¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
16:56 ¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
16:54 ¿Vender tortillas en hielera o a bordo de una motocicleta está prohibido?
16:51 “El que gane será una superestrella”: Benavidez y ‘Zurdo’ Ramírez calientan su pelea
16:45 Vive Latino 2026: ¿Amanda Miguel, Mijares, Paulina Rubio y Danna llegan al festival? ¡Parece que sí!
16:37 Portero de Tottenham abandona el campo llorando tras errores fatales en derrota ante Atlético de Madrid
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Raúl Jiménez aspira a ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre en el Mundial | MexSport
Futbol
10/03/2026
“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Contra
10/03/2026
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
Contra
10/03/2026
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
Lucha
10/03/2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
Contra
10/03/2026
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
Contra
10/03/2026
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones