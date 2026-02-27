Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Vive Latino 2026: Tenemos los HORARIOS OFICIALES para que organices tus días llenos de rock

El maratón comenzará desde muy temprano y terminará hasta la madrugada / FB: @festivalvivelatino
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:12 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El festival ya publicó el orden de bandas por escenario y hora para el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros

La cuenta regresiva terminó. A solo unos días de que arranque el Vive Latino 2026, los organizadores por fin soltaron los horarios oficiales, y ahora sí: ya puedes empezar a armar tu estrategia para no perderte a tus artistas favoritos.

El festival se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, con actividades que iniciarán desde las 13:40 horas y se extenderán hasta las 2:00 de la madrugada en ambas jornadas.

Este año el cartel mezcla leyendas, nostalgia y nuevas propuestas. En el menú aparecen nombres como Lenny Kravitz, Juanes, Enanitos Verdes, Love of Lesbian, Fobia, The Mars Volta, Los Fabulosos Cadillacs y The Smashing Pumpkins, entre muchos otros.

El Vive Latino se realizará el próximo 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros / FB: @festivalvivelatino

Sábado 14 de marzo: Kravitz y Maldita Vecindad cierran la noche

El primer día tendrá como actos estelares a Lenny Kravitz (21:40 hrs – Amazon Music) y Maldita Vecindad (00:05 hrs – Amazon Music).

Además, la jornada incluye CasaComedy y funciones de lucha libre para quienes quieran variar entre riffs y llaves.

Serán 5 escenarios para disfrutar de todas las bandas posibles / FB: @festivalvivelatino

Domingo 15 de marzo: Cadillacs, The Mars Volta y Smashing Pumpkins

El domingo tampoco da tregua. El cierre fuerte corre a cargo de:

  • Los Fabulosos Cadillacs – 21:40 (Amazon Music)

  • Steve Aoki – 00:05 (Amazon Music)

  • The Smashing Pumpkins – 23:05 (Amazon)

  • The Mars Volta – 20:35 (Telcel)

Como ya es tradición, el Vive Latino no solo será rock: habrá espacio para ska, alternativo, regional, electrónica, comedia y lucha libre.

Datos clave del Vive Latino 2026

  • Fechas: 14 y 15 de marzo

  • Sede: Estadio GNP Seguros

  • Inicio: 13:40 hrs

  • Fin: 02:00 hrs

Ahora la gran pregunta es: ¿a qué escenario vas a correr primero?

Horarios sábado 14 de marzo

Amazon Music

  • Orqueska (14:15)

  • Enanitos Verdes (15:45)

  • Love of Lesbian (17:25)

  • Enjambre (19:30)

  • Lenny Kravitz (21:40)

  • Maldita Vecindad (00:05)

Amazon

  • Margaritas Podridas (13:40)

  • Mc Davo (14:55)

  • Carlos Sadness (16:35)

  • Juanes (18:25)

  • John Fogerty (21:05)

  • El Gran Combo de Puerto Rico (23:05)

  • Moenia (01:00)

Telcel

  • Erin Memento (14:20)

  • Marco Mares (14:55)

  • Nacho Vegas (16:35)

  • White Lies (18:25)

  • Cypress Hill (20:35)

  • Trueno (23:05)

Carpa Little Caesars

  • Planta Industrial (14:20)

  • Alcalá Norte (15:45)

  • Cuco (17:20)

  • Airbag (19:30)

  • Ke Personajes (21:55)

  • Los Amigos Invisibles (01:05)

Carpa Intolerante

  • Los Pream (15:40)

  • Los Viejos (16:35)

  • Madreperla (18:25)

  • Chetes (21:35)

  • Los Látigos (23:00)

  • Ladrones (01:05)

CasaComedy

  • Oscar Estilla (14:20)

  • Alexa Zuart (15:53)

  • Pur de Patos (17:45)

  • Gianni Pex, Lalo Elizarrarás y Rulo Matías (19:55)

Lucha Libre

  • Century y Tiger Boy vs Nitro y Kabula (14:50)

  • Kemalito y Perico Zacarías vs Atomo y Tengú (16:05)

  • Templario vs Soberano Jr (17:15)

  • Chico Calavera y Bonito vs Conquistador y Bravo (19:25)

Checa los horarios completos para que organices tus días / FB: @festivalvivelatino

Horarios domingo 15 de marzo

Amazon Music

  • Triciclo Circus Band (14:15)

  • Dread Mar I (15:45)

  • Música Pa’ Mandar A Volar Vol. 2 (17:25)

  • Fobia (19:30)

  • Los Fabulosos Cadillacs (21:40)

  • Steve Aoki (00:05)

Amazon

  • Kevis & Maykvy (13:40)

  • Percance (14:55)

  • Santa Sabina (16:35)

  • Esteman & Daniela Spalla (18:25)

  • Illya Kuryaki and the Valderramas (20:35)

  • The Mars Volta (20:35)

  • The Smashing Pumpkins (23:05)

  • Banda Machos (01:00)

Telcel

  • Malcriada (14:20)

  • Hermanos Gutiérrez (14:55)

  • Rusowsky (16:35)

  • Allison (18:25)

  • The Mars Volta (20:35)

  • Rich Mafia (Alemán + GeraMx) (23:05)

Carpa Little Caesars

  • Reyna Tropical (14:20)

  • Rigoberta Bandini (15:45)

  • Conociendo Rusia (17:25)

  • Liran’Roll (19:30)

  • Tom Morello (21:50)

  • Avatar (00:05)

Carpa Intolerante

  • Filtro (13:45)

  • Beta (15:00)

  • Dubioza Kolektiv (16:35)

  • Monobloco (18:30)

  • Hello Seahorse! (20:35)

  • Meridian Brothers (23:05)

CasaComedy

  • Ídolos del Open (14:20)

  • Sirenas de Barrio (15:35)

  • Isabel Fernández (17:45)

  • Daniel Sosa (19:55)

Lucha Libre

  • La Catalina y Jarochita vs Zeuxis y Olympia (14:50)

  • Dulce Gardenia y Vaquero vs Nitro y Rey León (16:05)

  • Máscara Dorada, Neon, Prometeo vs Zandokan Jr, Último Guerrero y King Rex (17:15)

  • Arlequín y Turbo vs Símbolo y Jaguar Joe (19:25)

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Música
Últimos videos
Lo Último
20:48 El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
20:33 ¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
20:30 Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
20:28 Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
20:21 ¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
20:12 “Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio
19:52 Cruz Azul presume a sus seleccionados mexicanos tras amistoso ante Islandia
19:48 Suspenden juego de Liga de Expansión por falla eléctrica en el estadio
19:47 49ers apuestan por México: lanzan programa para llevar el flag football a más de 8 mil escuelas
19:22 ¡No piensan aceptarlo! Benfica denuncia “penalti inexistente” en el juego del Porto vs. Arouca
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
Opinión
27/02/2026
El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
Lucha
27/02/2026
¿Premio o premio? Jey Uso es atacado en bastidores y queda fuera de la Cámara de Eliminación
Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
Futbol
27/02/2026
Chivas vs América Femenil ya tiene fecha tras ser reprogramado por abatimiento de ‘El Mencho’
Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
Contra
27/02/2026
Hoy No Circula sábado 28 de febrero 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?
¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
Empelotados
27/02/2026
¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes
“Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio
Contra
27/02/2026
“Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio