Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Vive Latino 2026: Tenemos los HORARIOS OFICIALES para que organices tus días llenos de rock
La cuenta regresiva terminó. A solo unos días de que arranque el Vive Latino 2026, los organizadores por fin soltaron los horarios oficiales, y ahora sí: ya puedes empezar a armar tu estrategia para no perderte a tus artistas favoritos.
El festival se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros, con actividades que iniciarán desde las 13:40 horas y se extenderán hasta las 2:00 de la madrugada en ambas jornadas.
Este año el cartel mezcla leyendas, nostalgia y nuevas propuestas. En el menú aparecen nombres como Lenny Kravitz, Juanes, Enanitos Verdes, Love of Lesbian, Fobia, The Mars Volta, Los Fabulosos Cadillacs y The Smashing Pumpkins, entre muchos otros.
Sábado 14 de marzo: Kravitz y Maldita Vecindad cierran la noche
El primer día tendrá como actos estelares a Lenny Kravitz (21:40 hrs – Amazon Music) y Maldita Vecindad (00:05 hrs – Amazon Music).
Además, la jornada incluye CasaComedy y funciones de lucha libre para quienes quieran variar entre riffs y llaves.
Domingo 15 de marzo: Cadillacs, The Mars Volta y Smashing Pumpkins
El domingo tampoco da tregua. El cierre fuerte corre a cargo de:
Los Fabulosos Cadillacs – 21:40 (Amazon Music)
Steve Aoki – 00:05 (Amazon Music)
The Smashing Pumpkins – 23:05 (Amazon)
The Mars Volta – 20:35 (Telcel)
Como ya es tradición, el Vive Latino no solo será rock: habrá espacio para ska, alternativo, regional, electrónica, comedia y lucha libre.
Datos clave del Vive Latino 2026
Fechas: 14 y 15 de marzo
Sede: Estadio GNP Seguros
Inicio: 13:40 hrs
Fin: 02:00 hrs
Ahora la gran pregunta es: ¿a qué escenario vas a correr primero?
Horarios sábado 14 de marzo
Amazon Music
Orqueska (14:15)
Enanitos Verdes (15:45)
Love of Lesbian (17:25)
Enjambre (19:30)
Lenny Kravitz (21:40)
Maldita Vecindad (00:05)
Amazon
Margaritas Podridas (13:40)
Mc Davo (14:55)
Carlos Sadness (16:35)
Juanes (18:25)
John Fogerty (21:05)
El Gran Combo de Puerto Rico (23:05)
Moenia (01:00)
Telcel
Erin Memento (14:20)
Marco Mares (14:55)
Nacho Vegas (16:35)
White Lies (18:25)
Cypress Hill (20:35)
Trueno (23:05)
Carpa Little Caesars
Planta Industrial (14:20)
Alcalá Norte (15:45)
Cuco (17:20)
Airbag (19:30)
Ke Personajes (21:55)
Los Amigos Invisibles (01:05)
Carpa Intolerante
Los Pream (15:40)
Los Viejos (16:35)
Madreperla (18:25)
Chetes (21:35)
Los Látigos (23:00)
Ladrones (01:05)
CasaComedy
Oscar Estilla (14:20)
Alexa Zuart (15:53)
Pur de Patos (17:45)
Gianni Pex, Lalo Elizarrarás y Rulo Matías (19:55)
Lucha Libre
Century y Tiger Boy vs Nitro y Kabula (14:50)
Kemalito y Perico Zacarías vs Atomo y Tengú (16:05)
Templario vs Soberano Jr (17:15)
Chico Calavera y Bonito vs Conquistador y Bravo (19:25)
Horarios domingo 15 de marzo
Amazon Music
Triciclo Circus Band (14:15)
Dread Mar I (15:45)
Música Pa’ Mandar A Volar Vol. 2 (17:25)
Fobia (19:30)
Los Fabulosos Cadillacs (21:40)
Steve Aoki (00:05)
Amazon
Kevis & Maykvy (13:40)
Percance (14:55)
Santa Sabina (16:35)
Esteman & Daniela Spalla (18:25)
Illya Kuryaki and the Valderramas (20:35)
The Mars Volta (20:35)
The Smashing Pumpkins (23:05)
Banda Machos (01:00)
Telcel
Malcriada (14:20)
Hermanos Gutiérrez (14:55)
Rusowsky (16:35)
Allison (18:25)
The Mars Volta (20:35)
Rich Mafia (Alemán + GeraMx) (23:05)
Carpa Little Caesars
Reyna Tropical (14:20)
Rigoberta Bandini (15:45)
Conociendo Rusia (17:25)
Liran’Roll (19:30)
Tom Morello (21:50)
Avatar (00:05)
Carpa Intolerante
Filtro (13:45)
Beta (15:00)
Dubioza Kolektiv (16:35)
Monobloco (18:30)
Hello Seahorse! (20:35)
Meridian Brothers (23:05)
CasaComedy
Ídolos del Open (14:20)
Sirenas de Barrio (15:35)
Isabel Fernández (17:45)
Daniel Sosa (19:55)
Lucha Libre
La Catalina y Jarochita vs Zeuxis y Olympia (14:50)
Dulce Gardenia y Vaquero vs Nitro y Rey León (16:05)
Máscara Dorada, Neon, Prometeo vs Zandokan Jr, Último Guerrero y King Rex (17:15)
Arlequín y Turbo vs Símbolo y Jaguar Joe (19:25)
Te puede interesar