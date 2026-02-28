¿Cristiano Ronaldo llega a Cruz Azul? La Máquina 'revela' bombazo en redes

La Inteligencia Artificial sigue ganando terreno no solo en el ámbito profesional, sino también en el entretenimiento y el deporte. Ahora fue Cruz Azul el que aprovechó esta tecnología para crear un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, con Erik Lira como protagonista tras su participación con la Selección Mexicana.

El mediocampista, quien estuvo presente en el partido del Tri ante Islandia, aparece en el clip preguntando si se perdió de algo importante durante su concentración con el combinado nacional. La respuesta de La Máquina fue inesperada y llena de humor, utilizando imágenes editadas con Inteligencia Artificial que desataron conversación entre los aficionados.

Erik Lira con Selección Mexicana | IMAGO7

Cristiano Ronaldo y Messi "fichan" por Cruz Azul gracias a la IA

Uno de los momentos que más revuelo causó fue ver a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e incluso Iker Casillas entrenando con la indumentaria celeste. Las imágenes generadas con IA mostraban a las estrellas internacionales como si fueran parte del plantel cementero, algo que rápidamente captó la atención de los seguidores en redes sociales.

El video no se limitó al futbol. También apareció Vin Diesel conduciendo un camión, en clara referencia a su papel en la saga “Rápidos y Furiosos”, así como Bad Bunny en las instalaciones de La Noria. La combinación de figuras del deporte, el cine y la música convirtió el contenido en una pieza altamente compartida.

Casi no te perdiste de nada, Erik. 👀 pic.twitter.com/VG2ZKorOWw — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 27, 2026

Erik Lira ya piensa en Rayados tras el viral de Cruz Azul

Mientras el video continúa generando reacciones, Erik Lira ya dejó atrás el momento viral para enfocarse nuevamente en lo deportivo. El mediocampista reportó con Cruz Azul tras su participación con la Selección Mexicana y ahora se concentra en el próximo compromiso del equipo.

La Máquina enfrentará a Rayados de Monterrey en la Jornada 8, en la cancha del Estadio BBVA, un duelo clave en el calendario. Con o sin Inteligencia Artificial de por medio, Cruz Azul buscará que la realidad supere cualquier ficción digital y sumar puntos importantes en la Liga MX.