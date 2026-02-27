Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Concachampions: Cruz Azul vs Monterrey ya tiene horario confirmado

Horarios confirmados para el Cruz Azul vs Rayados l IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 16:31 - 27 febrero 2026
Inicia los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf

La espera terminó. La Concachampions ya tiene días y horarios confirmados para uno de los cruces más atractivos de los Octavos de Final: Cruz Azul vs Monterrey.

La serie promete emociones fuertes, con dos planteles que llegan con aspiraciones serias de pelear por el título internacional.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón, hicieron lo propio para poder estar en esta instancia, luego de vencer a Vancouver FC.

Nicolás Larcamón en el banquillo durante el partido de Cruz Azul ante Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Nicolás Larcamón en el banquillo durante el partido de Cruz Azul ante Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Cuándo se jugará la Ida?

El primer capítulo se jugará en el norte del país. La ida será el martes 10 de marzo a las 19:00 hrs, cuando Monterrey reciba a Cruz Azul en el Estadio BBVA.

Rayados buscará aprovechar la localía y sacar ventaja ante su afición. Además de revertir la situación que está viviendo actualmente con su afición.

Monterrey festeja | MEXSPORT

¿Cuándo se jugará la Vuelta?

La vuelta está programada para el martes 17 de marzo a las 21:00 hrs. La Máquina será anfitriona en el Estadio Cuauhtémoc, donde intentará cerrar la serie a su favor y sellar el pase a los Cuartos de Final.

Duelo de poder a poder. Dos equipos acostumbrados a competir en instancias importantes. Sin embargo, en Cruz Azul tienen claro que defender el título internacional.

Nicolás Larcamón durante el partido entre Cruz Azul y Chivas | IMAGO 7
Nicolás Larcamón durante el partido entre Cruz Azul y Chivas | IMAGO 7

Por su parte, la afición cementera comienza a ser cada vez más importante en el Estadio Cuauhtémoc y se espera que abarroten las entradas para el partido decisivo.

