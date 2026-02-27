Verificación de edad requerida
Gobierno CDMX inaugura canchas ‘mundialistas’ en Xochimilco
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de tres canchas de futbol en el pueblo originario de San Lucas Xochimanca, en Xochimilco, como parte de las acciones rumbo al Mundial 2026.
De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, estos espacios buscan fomentar el deporte comunitario y permitir que la justa mundialista se viva en los territorios y pueblos originarios de la capital.
Este es el Mundial de Derechos plenos, este es el Mundial de los pueblos originarios, porque no queremos ser esa población que sólo ve el Mundial en una pantalla, sino queremos vivir el Mundial jugando futbol en canchas nuevas, en canchas dignas, lo que merecen sus pueblos, por eso decidimos echar a andar el gran programa de rehabilitación y construcción de canchas nuevas en la Ciudad de México”, afirmó Brugada Molina.
Van por 500 canchas en toda la ciudad
La estrategia contempla la construcción y rehabilitación de 500 canchas de futbol en toda la Ciudad de México.
En el caso de Xochimilco, se acondicionarán 17 espacios deportivos, además de impulsar trabajos de mejoramiento en el Tren Ligero de Taxqueña a Xochimilco, como parte del legado de infraestructura que dejará el evento internacional.
Brugada Molina subrayó que el Mundial será un acelerador de obras con beneficio permanente para la población capitalina.
Intervención integral en San Lucas Xochimanca
En el deportivo de más de 10 mil 600 metros cuadrados, se realizó una rehabilitación integral.
Se colocaron 4 mil 500 metros cuadrados de pasto sintético en la cancha de futbol 11, nuevas porterías y guarniciones perimetrales. También se intervino la cancha de futbol rápido, se rehabilitaron muros y se colocó reja y malla ciclónica.
Además, se pintaron canchas de basquetbol, se rehabilitaron ejercitadores, se instalaron luminarias, murales y se realizaron trabajos de mantenimiento general, informó el Gobierno capitalino.
Impulso al fútbol femenil y comunitario
Durante el evento se anunció que la próxima semana se dará el balonazo inicial al Torneo de Futbol Femenil en la Ciudad de México, al que podrán inscribirse mujeres de 18 años en adelante.
Hoy podemos decir que el deporte y el futbol cambiaron todo, a ellas las hizo campeonas, transformó y hermanó a las que eran rivales, las de Inglaterra. Transformó a México en un país en el que hoy celebramos que vamos a inaugurar, por cuarta ocasión, un Mundial”, señaló la mandataria capitalina.
También se invitó a la población a participar en la Clase de Fútbol más Grande del Mundo, el próximo 15 de marzo, con la que se buscará romper un Récord Guinness.
Reconocimiento a pioneras del 71
El acto contó con la presencia de jugadoras pioneras del Mundial Femenil de 1971, tanto mexicanas como inglesas, quienes compartieron su experiencia histórica en el Estadio Azteca.
El Gobierno capitalino destacó que rumbo a la Copa Mundial 2026 se busca visibilizar la historia de las mujeres que participaron en aquella justa y promover un evento libre de discriminación.