México lanza alerta urgente en Medio Oriente: pide no viajar a Israel e Irán

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de México en Israel emitieron este 27 de febrero de 2026 alertas dirigidas a las y los mexicanos que residen o planean viajar a países de Medio Oriente, particularmente Israel e Irán, ante el escalamiento de las tensiones en la zona y el aumento de riesgos de seguridad.

Autoridades mexicanas pidieron evitar viajes no esenciales a Israel e Irán. / Pixabay

¿Qué recomienda la Cancillería mexicana?

Ante la situación actual, la SRE instó a las y los mexicanos a evitar viajes no esenciales a Israel e Irán, dada la incertidumbre en la región y la posibilidad de que se presenten situaciones que comprometan la seguridad de los viajeros.

Autoridades mexicanas pidieron evitar viajes no esenciales a Israel e Irán. / iStock

Por su parte, la Embajada de México en Israel advirtió que los riesgos de seguridad en Medio Oriente están aumentando, por lo que pidió a la comunidad mexicana fortalecer las medidas de protección personal, prepararse para cualquier emergencia y seguir estrictamente las alertas y recomendaciones de las autoridades israelíes y de la propia Cancillería.

La Embajada de México en Israel llamó a la comunidad mexicana a mantenerse informada. / Pixabay

Canales de contacto y asistencia consular

Las autoridades mexicanas recordaron que, en caso de necesitar asistencia o protección consular, existen canales directos de comunicación disponibles: Teléfono en Israel: 054-316-6717

Desde el exterior: +972 54-316-6717

Correo electrónico: infoisr@sre.gob.mx Además, la representación diplomática señaló que el personal de la Embajada de México en Irán también permanece en contacto con los mexicanos que se encuentran en ese país, aunque estos han manifestado su voluntad de permanecer allí por decisión propia.