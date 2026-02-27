Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: ¿Cambiaron a Jim Carrey? En redes sociales surgen teorías tras lucir irreconocible

Algunos creen que Jim Carrey no luce igual que como en el pasado/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 15:59 - 27 febrero 2026
El actor apareció en una entrega de premios en Francia y a muchos generó dudas su apariencia, así como su comportamiento

El actor Jim Carrey se volvió tendencia en redes sociales durante las últimas horas, luego de que en su participación en los Premios César fue captado con un aspecto diferente, lo que desató teorías de conspiración e incluso la pregunta: ¿cambiaron a Jim Carrey?

Jim Carrey fue homenajeado en Francia con el Premio César de Honor/AP

Jim Carrey recibe el César de Honor

El actor de 64 años, protagonista de películas como La Máscara, The Truman Show y El Grinch, recibió el César de Honor durante la 51.ª ceremonia de los premios más importantes del cine francés, considerados el equivalente a los Oscar en Estados Unidos.


Carrey subió al escenario para recibir el galardón y ofreció un discurso con su característico sentido del humor.

Hace unos trescientos años, mi tatarabuelo, Marc François Carrey, dejó Saint-Malo, Francia, para irse a Canadá. Esta noche, con este magnífico honor, este círculo se ha cerrado. Quizás esto es lo que mi familia buscaba”, expresó el actor, recibiendo el aplauso del público en el teatro L’Olympia.

Hasta ese momento, todo parecía normal. El reconocimiento celebraba su trayectoria, luego de años en los que ha estado más alejado de los reflectores.

Simplemente ya no quería estar en el negocio. No me gustaba lo que estaba pasando, las corporaciones tomando el control y todo eso”, dijo a The Hollywood Reporter en una entrevista en 2018.
El actor llamó la atención por lucir muy diferente a como se le recordaba/AP

Las teorías que estallaron en redes

La polémica surgió cuando comenzaron a circular imágenes de Jim Carrey en la alfombra roja. Usuarios señalaron cambios en su aspecto físico, su rostro y su actitud, asegurando que no coincidían con la imagen del protagonista de Ace Ventura.

La élite se ha cargado a Jim Carrey y nos han colocado a este doble. Es una locura” y “Te puedes operar y deformarte, pero los ojos no cambian, la mirada no cambia. Este no es Jim Carrey”, son algunos de los comentarios que circularon en redes sociales.

El detalle de los ojos

Además del cabello más largo y una actitud más formal —poco habitual en el actor—, algo que llamó la atención fue el color de sus ojos.


Mientras que en fotografías y videos anteriores sus ojos se percibían verde oscuro, durante su aparición en los Premios César parecían tener un tono verde más claro.

“¿Quién es? Porque definitivamente no es Jim Carrey. Los ojos ni siquiera son del mismo color”, “Jim Carrey fue exitosamente reprogramado. Lo que vemos no es a ese artista que nos maravilló con su elocuencia y gracia”, “Si estás contra las élites te desaparecen y montan un clon, ya ni se esfuerzan, ni el mismo color de ojos tiene”, fueron otros comentarios compartidos en redes.

Conspiraciones que lo rodean desde 2014

Entre las teorías que circulan desde hace años, destaca una relacionada con una aparición en 2014 en el programa de Jimmy Kimmel, donde el actor hizo un triángulo con las manos y sacó la lengua en tono burlón, gesto que algunos interpretaron como una supuesta denuncia contra élites ocultas que controlarían Hollywood.


Algunos conspiracionistas también vinculan el suicidio de su exnovia, Cathriona White, en 2015, como una supuesta “advertencia” o represalia por sus declaraciones, coincidiendo con su alejamiento paulatino de los grandes proyectos en Hollywood.

Etiquetas relacionadas:
Cine
