Contra

Salma Hayek y Claudia Sheinbaum impulsan nuevos incentivos para cine y series en México

Salma Hayek estuvo presente durante el anuncio de los incentivos para el cine y series en México. / X: @Claudiashein
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:55 - 15 febrero 2026
La presidenta de México y la actriz mexicana anunciaron un paquete de estímulos para fortalecer la industria audiovisual nacional, destacando la importancia cultural y económica del cine en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la actriz y productora Salma Hayek presentaron este 15 de febrero de 2026 un paquete de incentivos para la producción de cine y series en México durante un evento celebrado en Palacio Nacional. Las medidas buscan fortalecer la industria audiovisual nacional, atraer inversiones y proyectar contenidos mexicanos en el extranjero.

Salma Hayek destacó la importancia de impulsar al talento audiovisual mexicano. / X: @Claudiashein

¿Qué incluyen los nuevos incentivos para cine y series?

El anuncio contempla estímulos económicos y fiscales dirigidos a largometrajes, series de ficción y documentales producidos en México, con el objetivo de consolidar un ecosistema audiovisual más competitivo y diverso. Las autoridades señalaron que una comisión especializada definirá los criterios de asignación de los apoyos, los cuales también consideran la promoción internacional de proyectos nacionales.

Además, el paquete forma parte de la actualización de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que incluye reformas a normas vigentes desde 1992 para adaptar la regulación a los cambios del sector y promover mayor presencia de producciones mexicanas en salas de cine y plataformas digitales.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó los estímulos para fortalecer la industria audiovisual nacional. / X: @Claudiashein

¿Por qué invitó Sheinbaum a Salma Hayek?

Salma Hayek asistió al evento en reconocimiento a su trayectoria internacional y a su impulso directo para que el Gobierno mexicano implementara estos estímulos. En su intervención, la actriz destacó que la llegada de estos apoyos representa un momento clave para la industria audiovisual nacional, y celebró que el proyecto sea liderado por mujeres desde distintos ámbitos.

Quizá lo que no teníamos era esta presidenta…”, expresó Hayek al referirse al papel de Sheinbaum en la promoción de estos incentivos, resaltando la importancia de contar con apoyos estructurales para el cine mexicano después de décadas de falta de respaldo institucional.

Salma Hayek y la presidenta Claudia Sheinbaum. / X: @Claudiashein

Impacto esperado en la industria audiovisual

Autoridades y especialistas han señalado que los nuevos estímulos pueden:

  • Atraer inversión internacional y posicionar a México como destino competitivo para grandes producciones.

  • Fortalecer proyectos independientes y garantizar diversidad cultural en las narrativas nacionales.

  • Impulsar la proyección internacional de contenidos mexicanos en festivales, plataformas de streaming y mercados globales.

La presidenta Sheinbaum destacó que estos apoyos ayudarán no solo a los cineastas, sino también a la creación de empleos y a la promoción de la cultura mexicana en el mundo.

Las medidas buscan apoyar producciones mexicanas de cine, series y documentales. / iStock
