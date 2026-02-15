¡Cazzu y Bad Bunny juntos en Argentina!: así fue el reencuentro

La cantante argentina Cazzu fue una de las figuras invitadas por Bad Bunny en su segundo concierto del “Debí Tirar Más Fotos World Tour” en el Estadio Monumental de River Plate, ante miles de fanáticos que llenaron el recinto este fin de semana.

La participación de la artista se dio en un ambiente de alta energía y celebración, donde la música urbana fue protagonista de una de las fechas más memorables del tour.

Cazzu agradeció el momento en sus redes sociales.

Cazzu en el concierto de Bad Bunny

Durante la segunda noche del espectáculo, Bad Bunny invitó a Cazzu, junto con otros referentes como Duki y Khea, a subir al escenario para interpretar el emblemático tema “Loca Remix”, hit que marcó una era dentro del trap latino.

Además, Cazzu ofreció una interpretación solista de su canción “Con Otra”, incluida en su más reciente disco Latinaje, que fue uno de los momentos más aplaudidos por la multitud.

La presencia de Cazzu fue recibida con gran entusiasmo por parte de la audiencia, que no solo la ovacionó, sino que también la coreó durante toda su participación en el Estadio Monumental.

Una sorpresa en el Día de San Valentín

El concierto — que coincidió con el Día de San Valentín — fue una mezcla de emociones, nostalgia y celebración musical. En un momento del show, Bad Bunny dedicó palabras al público antes de dar paso a las participaciones especiales, creando una atmósfera festiva y única.

Bad Bunny y Cazzu abrazándose durante el concierto. / @cazzu

La invitación de Cazzu al espectáculo fue una de las sorpresas más comentadas del día, sobre todo por la historia de colaboración y amistad entre los artistas, que se reencontraron sobre el escenario ante la euforia de más de 70 mil asistentes.

¿Bad Bunny y Cazzu fueron novios?

Cazzu y Bad Bunny tuvieron un breve romance en el pasado, antes de que alguno alcanzara el nivel de fama global que tienen hoy. En entrevistas y podcasts, Cazzu ha contado que salieron en citas alrededor de 2017–2018, después de colaborar musicalmente en el remix de “Loca”.

Cazzu y Bad Bunny tuvieron un breve romance en el pasado. / RS