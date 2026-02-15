Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Juegos Olímpicos Milan-Cortina 2026: ¿Por qué descalificaron a la mexicana Sarah Schelper en esquí alpino?

Sarah Schelper compitió en la prueba Super-G Race en el esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP
Sarah Schelper compitió en la prueba Super-G Race en el esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:13 - 15 febrero 2026
La histórica justa para la veterana esquiadora tuvo un duro revés luego de que quedó descalificada en la prueba de slalom gigante

De una justa histórica a un triste final. La esquiadora mexicana Sarah Schelper tuvo una decepcionante jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina 2026, tras ser descalificada en la prueba de slalom gigante en esquí alpino.

La veterana deportista de 46 años llegó al evento al Italia como abanderada de la delegación mexicana y lista para escribir una nueva historia en la competencia. Y aunque lo logró como la primera competidora en participar en siete ediciones de unos Olímpicos de Inviernos, parece que tendrá una despedida desafortunada.

Sarah Schelper durante la prueba Super-G Race en el esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP
Sarah Schelper durante la prueba Super-G Race en el esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP

¿Por qué descalificaron a Sarah Schelper en Milan-Cortina 2026?

El pasado jueves 12 de febrero, Schelper finalizó en el puesto 26 en la prueba de Super-G Race, la primera de las dos competencias en las que representó a México. Mientras que este domingo tuvo actividad en slalom gigante y en su primer descenso marcó el cronómetro en verde, incluso por delante del primer lugar.

No obstante, tras su descenso la descalificaron por una infracción con sus esquís, que presentaron un grosor de 51 milímetros y no los 50 que marca el reglamento. "No sé por qué, los medí anoche, y entonces me van a descalificar", declaró en entrevista con Claro Sports.

Sarah, además, compartió su frustración por lo ocurrido, pero su confianza de reivindicar se en su última prueba, en slalom femenino la próxima semana. "Es terrible, no puedo, no es la manera en que quiero despedir a mi deporte y todo ese evento, pero todavía tenemos mañana".

Sarah Schelper como abanderada en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP
Sarah Schelper como abanderada en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP

"Espero que se pueda aliviar este dolor" y añadió que las reglas son para su seguridad y deben cumplirlas, por lo que no le queda más que aceptar el castigo. "Fue un accidente, la verdad", añadió Schelper, quien también hizo historia este año con su hijo Lasse Gaxiola al ser la primera madre-hijo que compitió en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno.

Schelper quiere dejarle el camino libre a los jóvenes

Aunque consideró que todavía tiene condiciones para seguir compitiendo a sus 46 años, Sarah aceptó que Milan-Cortina 2026 es su despedida porque quiere dejar libre el camino a nuevas generaciones. " Lo siento como un adiós porque quiero dar chance a las jóvenes".

"Quiero darle espacio para que ellos puedan empezar con su carrera. Yo sé que todavía tengo nivel y voy a tener el nivel hasta que me muere, pero es importante que nos van a dar chance a las más chicas", finalizó la experimentada esquiadora mexicana.

Sarah Schleper con su hijo Lasse durante una prueba de esquí alpino en 2011 | AP
Sarah Schleper con su hijo Lasse durante una prueba de esquí alpino en 2011 | AP
