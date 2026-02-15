¿Ataque contra Yeri Mua? Le ponchan las llantas en el segundo piso del Periférico

La influencer y cantante Yeri Mua denunció un momento caótico mientras circulaba por el Segundo Piso del Periférico, luego de que su vehículo resultara con las llantas dañadas tras pasar por una zona de peaje. La creadora de contenido compartió el hecho a través de historias en redes sociales, donde cuestionó lo ocurrido y pidió la reposición de los daños.

La también artista urbana explicó que se dirigía a un concierto cuando ocurrió el percance, lo que retrasó su trayecto.

La creadora de contenido compartió el momento con sus seguidores en Instagram. / @yerimua

¿Fue un ataque contra Yeri Mua?

La artista veracruzana detalló que el sistema automático antievasión de peaje, también conocido como “poncha llantas”, se activó después de que un vehículo que la precedía no pagara el cobro correspondiente.

Yeri Mua denuncia que le poncharon las llantas a su camioneta. / @yerimua

Este mecanismo está diseñado para impedir la circulación de vehículos que no han pagado el peaje, pero, según relató Yeri Mua, también dañó los neumáticos de su camioneta aunque ella cumplió con el pago:

“El de adelante de mí… pues hagan de cuenta que le poncharon las llantas porque no pagó el TAG, y yo sí pagué el TAG y a mí me poncharon las llantas también”, señaló la creadora en sus redes sociales.

Esta situación, explicó, no solo la dejó varada en plena vía, sino que también provocó tráfico en la zona y puso en riesgo su llegada al evento para el que se dirigía.

La influencer reportó que, pese a pagar el TAG, el sistema antievasión dañó sus neumáticos. / @yerimua

¿A dónde iba Yeri Mua cuando ocurrió el incidente?

La influencer explicó que se dirigía al concierto de El Malilla en el Palacio de los Deportes, donde tenía previsto asistir como invitada. Tras pedir apoyo, logró resolver la situación y continuar su camino para llegar al evento.