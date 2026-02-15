Julián Araujo marca de último minuto para sellar remontada del Celtic

Julián Araujo comandó un nuevo triunfo de su equipo y el Celtic ya le pisa los talones al Hearts en la lucha por el liderato de la Premiership de Escocia. El equipo protagonizó otra remontada agónica para vencer al Kilmarnock por 3-2 en Rugby Park, rescatando tres puntos importantes y extendiendo la racha invicta de Martin O’Neill al mando del equipo.

En una tarde que amenazaba con frenar su impulso y sus aspiraciones al título, el mexicano Julián Araujo marcó en el minuto 97 para culminar una remontada memorable. Con este gol, el Celtic reafirma su costumbre de anotar en los minutos finales, una característica que está definiendo su temporada.

Julián Araujo y Celtic pelean por el liderato | X @CelticFC

Celtic se fue abajo

El Kilmarnock, revitalizado bajo la dirección de Neil McCann, sorprendió a los visitantes con dos goles antes del intermedio. Tyreece John-Jules abrió el marcador y Joe Hugill amplió la ventaja, dejando al Celtic al borde de una derrota dolorosa que amenazaba con arruinar el partido número 300 de O’Neill como entrenador.

Durante la primera mitad, el Celtic tuvo dificultades para imponer su juego y se mostró vulnerable ante las transiciones directas y la presión física del equipo local. Tuvieron que venir varios cambios para que, en la segunda mitad, el equipo lograra recortar distancias.

Tounekti inició la remontada en el minuto 56 con un magnífico disparo al ángulo más lejano tras una jugada individual, devolviendo al Celtic al partido. El empate llegó en el minuto 64, cuando Benjamin Nygren aprovechó un balón suelto en el área tras un saque de banda para anotar su decimotercer gol de la temporada en la Premiership.

Celtic logró emparejar el partido ante Kilmarnock |X @CelticFC

Gol de último minuto

La dinámica del encuentro había cambiado por completo. El Kilmarnock se replegó, el Celtic se volcó al ataque buscando el gol que los mantuviera cerca del liderato.

Cuando todo indicaba que los puntos se repartirían, el Celtic volvió a golpear en el momento decisivo. En lo más profundo del tiempo añadido, Araujo empujó el balón al fondo de la red, desatando la euforia entre los aficionados visitantes y completando otra hazaña que podría ser clave en la lucha por el título.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 JULIAN ARAUJO WITH A LAST MINUTE WINNER TO SCORE HIS FIRST EVER GOAL WITH CELTIC FC!



WHAT A MOMENT AND WHAT A CELEBRATION! 🤯



pic.twitter.com/E8aj34Dvzc — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) February 15, 2026

Este fue el séptimo partido que disputa Araujo con el conjunto escocés y sexto al hilo siendo titular. En esta racha de partidos estando en el once inicial, Celtic no conoce la derrota, sin embargo, es el primer partido en el que el defensor mexicano puede colaborar con una anotación.

Por tercer partido consecutivo, el Celtic encontró la salvación sobre la bocina. La resiliencia, la fe y la negativa a darse por vencido son las señas de identidad que impulsan al equipo de O’Neill en el tramo decisivo de la temporada.