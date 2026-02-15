Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘Decepcionante’: Zague revienta al América tras derrota en el Clásico Nacional

Luis Roberto Alves Zague, leyenda del América | IMAGO7
Aldo Martínez 09:09 - 15 febrero 2026
La leyenda del equipo azulcrema no se guardó nada y criticó duramente la actitud de los jugadores

La Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX tuvo como protagonista el encuentro entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América, mismo que terminó en una contundente victoria en favor de los rojiblancos. Ante la derrota azulcrema, el ídolo del americanismo, Luis Roberto Álvez Zague ‘Zaguiño’ criticó en redes sociales al equipo.

Hormiga González anota el gol del triunfo contra América en el Clásico Nacional del Clausura 2026 | IMAGO 7
Hormiga González anota el gol del triunfo contra América en el Clásico Nacional del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Qué dijo Zague?

Tras la victoria del actual líder insecto de la competencia, Zague se pronunció molesto en redes sociales, tirando con todo a la actitud del cuadro americanista, tachandola de inaceptable.

Decepciona el Club América en lo planteamiento pero sobre todo también en la actitud de cómo encarar un Clásico Nacional, recibió en redes la máxima leyenda del ataque americanista.
Chivas festeja con su gente tras ganar el Clásico Nacional | IMAGO7

El ahora analista de TV Azteca remató sus comentarios asegurando que el equipo se vio poco inspirador y que es situación en un clásico es muy preocupante, más teniendo en cuenta la historia que representa al americanismo.

Poco ambicioso, desarticulado, lento en sus transiciones pero lo más preocupante es la nula inspiración de la mayoría de sus futbolistas !! Hay formas de perder, así no !!, concluyó ‘Zaguito’.

Alerta roja en América

El Clausura 2026 pasó de ser un sueño anhelado a una pesadilla interminable para André Jardine y sus jugadores. Con solo seis puntos, tres goles anotados y desfilando en la décima posición, el estratega brasileño selló superior arranque con el cuadro de Coapa desde su llegada en 2023.

Además del pésimo arranque de liga, el América cortó una racha de no perder ante Chivas en el Estadio Akron en un juego de liga desde 2015, aunado al hecho de que se les continúa negando su victoria 100 en Clásico Nacional tras una seguidilla de derrotas y empates ante el rebaño.

América tras el gol de Chivas I IMAGO7
