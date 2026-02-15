Así festejó 'Hormiga' González tras hacer el gol de la victoria ante América en el Clásico Nacional

El delantero mexicano Armando González volvió a hacerse presente en el marcador en una edición más del Clásico Nacional, luego de anotar frente al América durante el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El gol llegó en un partido de alta atención mediática y representó una nueva anotación del atacante con el primer equipo del Chivas, conjunto con el que ha tenido una presencia constante en el marcador durante el certamen.

Una peculiar celebración para 'Hormiga' González

Al finalizar el encuentro, González fue cuestionado sobre la forma en la que celebraría el triunfo una vez de regreso en casa, recordando que la primera vez que marcó con el Rebaño Sagrado volvió a su domicilio para cumplir con tareas escolares. En esta ocasión, el futbolista respondió con naturalidad sobre el ambiente familiar que lo acompañaría tras el partido.

Hormiga González anota el gol del triunfo contra América en el Clásico Nacional del Clausura 2026 | IMAGO 7

“No, pues no sé qué va a hacer mi papá, la verdad. Está aquí mi hermano y pues no sé, capaz si juego FIFA con él o algo”, declaró el atacante, quien atendió a los medios después del duelo y que se ha caracterizado por su sencillez a pesar de una de las principales figuras de Chivas actualmente.

¿Cómo son los números de 'Hormiga' González?

El tanto frente al conjunto azulcrema significó el quinto gol de González en seis partidos disputados dentro del Clausura 2026, cifra que refleja su regularidad en el arranque del torneo. En el balance general con el primer equipo rojiblanco, el delantero acumula 22 goles en 52 encuentros.

Fernando González y Armando González tras gol de Chivas | IMAGO7

Ante América, González registra dos anotaciones. La primera se dio en el torneo Apertura 2025, cuando Chivas se impuso 1-2 en una edición previa del Clásico Nacional, y la más reciente corresponde a este Clausura 2026. Ambos goles se han producido en partidos de amplio seguimiento, en los que el delantero ha tenido participación directa en el marcador.

Con este rendimiento, el atacante continúa sumando minutos y goles en el actual torneo, manteniéndose como una de las opciones ofensivas recurrentes dentro del plantel rojiblanco. Además, su entorno familiar ha sido constante en algunos encuentros, como ocurrió en este partido, donde su hermano estuvo presente en el estadio.

Armando 'Hormiga' González celebra su gol contra América en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Tras el compromiso, González centró sus declaraciones en el momento inmediato posterior al juego, sin referencias a festejos públicos, y mantuvo el enfoque en una posible celebración en casa, en un contexto familiar, luego de una nueva anotación en uno de los partidos más representativos del futbol mexicano