Futbol

¡Un recadito para todos! Piojo Alvarado lanza mensaje tras victoria de Chivas sobre el América

Roberto Alvarado en el Clásico de la J6 del Clausura 2026 l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 00:12 - 15 febrero 2026
El atacante rojiblanco despidió el 14 de febrero a su manera

Las Chivas del Guadalajara se impusieron una vez más en el Clásico Nacional, el Rebaño ligó su sexta victoria consecutiva en el Clausura 2026 de la Liga MX gracias al solitario gol de Armando ‘Hormiga’ González para firmar los tres puntos ante el América.

Tras el encuentro Roberto ‘Piojo’ Alvarado no dejó pasar la oportunidad para dejar un recadito a través de su cuenta de instagram en donde resaltó una serie de imágenes durante el encuentro en el Akron y finalizando con un mensaje: “Feliz San Valentín”.

El atacante rojiblanco vio todos los minutos disputados en este duelo siendo una pieza clave en el ataque comandado por Armando González, aunque no pudo anotar resaltó por su presencia en la ofensiva por los dirigidos por Gabriel Milito.

Chivas festeja con su gente tras ganar el Clásico Nacional | IMAGO7

¿Cómo fue el triunfo? 

Las Chivas pusieron el nerviosismo en los primeros segundos luego de que Armando ‘Hormiga’ González protagonizaría una de las fallas de la Jornada 6; el atacante rojiblanco fue el protagonista en el arranque del Clásico Nacional cuando tendría la más clara del encuentro y terminaría por volar el esférico.

Armando González en festejo de gol | IMAGO7

Un desborde por la banda derecha por parte de Richard Ledezma dejaría un centro exquisito en los linderos del área chica en donde el goleador aparecería madrugando a la defensa; sin embargo, su contacto se iría por arriba del travesaño.

Antes del descanso la revancha llegaría y no desaprovecharía, antes de concluir la primera parte, luego de un tiro de esquina que Efraín Álvarez catapultaría para ser peinado por Diego Campillo y finalmente conectar con la Hormiga dejando el esférico en el fondo del marco azulcrema.

Gol de Armando 'Hormiga' González | IMAGO7

Más líder que nunca 

El Rebaño se mantiene en la cima de la Liga MX con 18 puntos tras seis jornadas disputadas, mostrando un rendimiento perfecto con seis victorias consecutivas. Con 11 goles a favor y solo 4 en contra, una marca que hace mucho no registraba el equipo.

Chivas inició su racha tras debutar ante Pachuca y conseguir el primer triunfo 2-0, continuaron con un triunfo a domicilio ante FC Juárez de 0-1, superaron al FC Querétaro por 2-1, y consiguieron dos victorias más a domicilio contra Atlético de San Luis 2-3 y  Mazatlán FC 1-2. Ahora en casa nuevamente ante el archirrival. 

