¡Atajadón! Luis Ángel Malagón salvó a América del segundo gol de Chivas en el Clásico Nacional

Chivas comenzó ganando el Clásico Nacional con gol de Armando González, quien incluso tuvo la posibilidad de incrementar su cuenta individual e igualar a Joao Pedro en la tabla de goleo, pero el portero de America evitó la catástrofe azulcrema.

Con el resultado apretado que definió el partido, la atajada de Malagón fue de vital importancia, pese a que las Águilas no pudieron hacerse presentes en el marcador.

'Hormiga' González sigue incrementando su cuota de goles en el torneo | Imago7

El resultado fue menor gracias al portero

El marcador de 1-0 a favor del Rebaño se mantuvo por mucho tiempo, tanto que dentro de la segunda parte y rumbo al final del compromiso, un pase filtrado dejó a Armando González mano a mano en contra de Luis Ángel Malagón, quien no desistió de la jugada hasta que vio el esférico abandonar el terrenos de juego.

'Hormiga' llevó la pelota dentro del área, en donde posteriormente recortó por fuera, para meter el disparo que le daba la victoria por par de goles a Chivas; sin embargo, Malagón ya había recuperado terreno, permitiéndole meter el manotazo ante el tiro del 34 rojiblanco, mandando a tiro de esquina, donde después ya no sucedió nada extra.

SEÑOR ATAJADÓN 🧤🦇



La ‘Hormiga’ González sacó a Malagón y se lo quiso quitar para poder anotar pero el meta azulcrema no se rindió y se lanzó para tapar el tiro del delantero rojiblanco.



Chivas 1-0 América



EN VIVO: https://t.co/crD45PHocx pic.twitter.com/MryKg2cyik — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 15, 2026

A pesar de su gol, Armando González fue criticado por varios aficionados, ya que no pudo incrementar su cuota goleadora, pero algunos otros chivahermanos han salido en su defensa ya que gracias a él, el resultado fue a favor de Chivas.

¿Duelo de porteros mundialistas?

Además de la ya conocida rivalidad entre Chivas y América, este Clásico también ha tomado relevancia ya que nos encontramos a tan solo meses de que comience la Copa del Mundo y ambos equipos tienen en sus filas a un portero que puede subirse a la lista final del Tri con el 'Vasco' Aguirre.

Por un lado, Luis Ángel Malagón con las Águilas, quien parecía que sería el indicado para tomar el puesto de titular en el partido ante Sudáfrica en la inauguración; sin embargo, los partidos más recientes le han puesto a pensar a la gente la posibilidad de que sea otro el elegido por Javier Aguirre para el inicio en el Estadio Azteca.

Malagón no pudo mantener el cero en su portería | Imago7