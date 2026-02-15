Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Atajadón! Luis Ángel Malagón salvó a América del segundo gol de Chivas en el Clásico Nacional

'Hormiga' tuvo varios duelos directos ante Malagón | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 23:20 - 14 febrero 2026
El portero americanista ganó el mano a mano en contra de la 'Hormiga' González quien ya se preparaba para anotar el segundo tanto en el duelo

Chivas comenzó ganando el Clásico Nacional con gol de Armando González, quien incluso tuvo la posibilidad de incrementar su cuenta individual e igualar a Joao Pedro en la tabla de goleo, pero el portero de America evitó la catástrofe azulcrema.

Con el resultado apretado que definió el partido, la atajada de Malagón fue de vital importancia, pese a que las Águilas no pudieron hacerse presentes en el marcador.

'Hormiga' González sigue incrementando su cuota de goles en el torneo | Imago7

El resultado fue menor gracias al portero

El marcador de 1-0 a favor del Rebaño se mantuvo por mucho tiempo, tanto que dentro de la segunda parte y rumbo al final del compromiso, un pase filtrado dejó a Armando González mano a mano en contra de Luis Ángel Malagón, quien no desistió de la jugada hasta que vio el esférico abandonar el terrenos de juego.

'Hormiga' llevó la pelota dentro del área, en donde posteriormente recortó por fuera, para meter el disparo que le daba la victoria por par de goles a Chivas; sin embargo, Malagón ya había recuperado terreno, permitiéndole meter el manotazo ante el tiro del 34 rojiblanco, mandando a tiro de esquina, donde después ya no sucedió nada extra.

A pesar de su gol, Armando González fue criticado por varios aficionados, ya que no pudo incrementar su cuota goleadora, pero algunos otros chivahermanos han salido en su defensa ya que gracias a él, el resultado fue a favor de Chivas.

¿Duelo de porteros mundialistas?

Además de la ya conocida rivalidad entre Chivas y América, este Clásico también ha tomado relevancia ya que nos encontramos a tan solo meses de que comience la Copa del Mundo y ambos equipos tienen en sus filas a un portero que puede subirse a la lista final del Tri con el 'Vasco' Aguirre.

Por un lado, Luis Ángel Malagón con las Águilas, quien parecía que sería el indicado para tomar el puesto de titular en el partido ante Sudáfrica en la inauguración; sin embargo, los partidos más recientes le han puesto a pensar a la gente la posibilidad de que sea otro el elegido por Javier Aguirre para el inicio en el Estadio Azteca.

Malagón no pudo mantener el cero en su portería | Imago7

Raúl 'Tala' Rangel levanta la mano como el candidato idóneo por parte del cuerpo técnico de México para abrir el tercer Mundial en suelo mexicano; a pesar de un pequeño error en el final del partido con una mala salida que por poco le cuesta el empate al Rebaño, haberse llevado la portería en cero le ha ayudado al portero tapatío a ganar terreno para ser él quien de apertura a la siguiente Copa Mundial.

