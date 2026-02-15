Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Esta es la agenda deportiva del 15 de febrero

Álvaro Fidalgo ante el Atleti l X:RealBetis
Ramiro Pérez Vásquez 00:38 - 15 febrero 2026
Futbol europeo y Liga MX continúan al rojo vivo en el balompié

La actividad deportiva de este domingo, día del Señor Jesús, 15 de febrero de 2026 ofrece una jornada intensa entre LaLiga y Liga MX; el espectáculo de la NBA con el Juego de Estrellas. Desde temprano, la agenda arranca con duelos atractivos en España.

¿Cuáles son los partidos de LaLiga?

En LaLiga, el primer choque del día será entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. El conjunto colchonero buscará imponer condiciones como visitante en Vallecas, en un duelo donde la intensidad y la presión alta suelen marcar diferencia. Atlético pelea en la parte alta de la tabla, mientras que el Rayo necesita puntos para mantenerse competitivo en media tabla.

Atlético de Madrid está muy cerca de jugar la Final de la Copa del Rey | AP

Más tarde, el Levante UD recibirá al Valencia CF en un derbi de la Comunidad Valenciana que promete emociones. El orgullo regional estará en juego en un compromiso que históricamente se vive con tensión y gran ambiente en las gradas.

De regreso en España, el RCD Mallorca enfrentará al Real Betis. Los verdiblancos quieren mantenerse en puestos europeos de la mano de Álvaro Fidalgo, mientras que Mallorca apuesta por sumar en casa para alejarse de la zona comprometida.

Betis fue goleado por los Colchoneros en Copa | AP

NBA y Liga MX

En Estados Unidos, el espectáculo se trasladará a la duela con el NBA All-Star Game 2026, que este año tiene como sede Los Ángeles. Las máximas figuras de la liga se reunirán en un evento que combina show, talento y competencia amistosa, en una de las citas más mediáticas del calendario deportivo.

La tarde en México estará cargada de emociones en la Liga MX. El Cruz Azul chocará ante Tigres UANL en un partido de alto voltaje entre planteles protagonistas. Posteriormente, el Santos Laguna se enfrentará a Mazatlán FC en un duelo clave por puntos en la tabla.

Cruz Azul en su victoria en CONCACAF ante Vancouver FC I MEXSPORT

La jornada cerrará con actividad en la Liga MX Femenil, donde el Club América Femenil se medirá ante CF Monterrey Femenil en un choque entre dos potencias del futbol femenil mexicano, que promete intensidad y calidad en la cancha.

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid – 09:15 hrs – Sky Sports

Levante vs Valencia – 11:30 hrs – Sky Sports

Leones Negros vs Tepatitlán FC – 12:00 hrs – AYM Sports HD

Mallorca vs Real Betis – 14:00 hrs – Sky Sports

NBA All-Star 2026 (Los Ángeles) – 16:00 hrs – NBA League Pass / Disney+ Premium / ESPN

Cruz Azul vs Tigres – 16:30 hrs – Canal 5 / TUDN / ViX Premium

Santos Laguna vs Mazatlán – 17:00 hrs – Disney+ Premium / ESPN 2 / ViX Premium

América Femenil vs Monterrey Femenil – 19:05 hrs – ViX / Nueve / TUDN

