Futbol

Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 6 del Clausura 2026

Chivas festeja con su gente tras ganar el Clásico Nacional | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 23:47 - 14 febrero 2026
Las Chivas lideran con 18 unidades al catapultar su sexto triunfo al hilo

Las Chivas Rayadas del Guadalajara siguen intratables; los rojiblancos sellaron su sexto triunfo al hilo para seguir en lo más alto de la tabla de clasificación tras seis fechas en el Clausura 2026 de la Liga MX con 18 unidades, con ventaja de seis con su más cercano perseguidor los Pumas

El Rebaño derrotó 1-0 al América y se adueñó del Clásico Nacional, poniendo fin a una sequía de nueve años sin vencer a su acérrimo rival en temporada regular como local en la Liga MX, gracias al solitario gol de la Hormiga González. 

Gol de Armando 'Hormiga' González | IMAGO7

Pumas que pese a todas las críticas se han colocado en el segundo puesto tras vencer al Puebla en el arranque de la jornada. Los universitarios sufrieron pero con determinación logró remontar un adversa desventaja de dos goles para llevarse los tres puntos al dejar el marcador 3-2.

El equipo dirigido por Efraín Juárez le da vuelta a la hoja a la eliminación sufrida en la Concacaf Champions Cup ante San Diego a media semana. El consuelo de Universidad Nacional es la Liga MX, donde marcha invicto tras seis fechas disputadas y llegaron a 12 unidades superando al actual campeón por diferencia de goles.

Momentos del Pumas vs Puebla | IMAGO7

¿Quién completa el top tres?

Por su parte, el Toluca en el tercer puesto llegó a los mismos puntos tras imponerse al Tijuana. Con un solitario gol de Paulinho, el conjunto choricero hizo valer su condición de local y sumó tres puntos de oro en la búsqueda de subir puestos en el Clausura 2026.

Acciones del partido Toluca vs Tijuana | IMAGO7

En el cuarto sitio aparece Pachuca quien hizo lo propio y derrotó al Atlas. Los Tuzos regresaron al Estadio Hidalgo con autoridad y se impuso 3-1 Atlas en un duelo vibrante que confirmó el buen momento de los Tuzos en el Clausura 2026 de la Liga MX para llegar a 11 puntos. 

Rayados de Monterrey se ubicaron en el quinto puesto. Los de Torrent consiguiern su primer triunfo en casa del torneo tras imponerse a León por la mínima, Sergio Canales apareció para conectar de cabeza y vencer al guardameta esmeralda para el 1-0.

¿Se puede mover la tabla? 

La Jornada 6 continúa en la Liga MX; Cruz Azul recibe a los Tigres que cualquier podría mover la tabla de clasificación, especialmente a los Rayados, el juego será el penúltimo de la fecha misma que cierra con el Santos Laguna contra Mazatán. 

Liga MX
