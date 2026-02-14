Ronaldo Cisneros revela que el sueldo en Costa Rica "compite" con Liga MX

Ronaldo Cisneros puso sobre la mesa un tema polémico al comparar las finanzas de la liga de Costa Rica con el futbol mexicano. El delantero del Alajuelense aseguró que el nivel salarial de su club actual puede competir con México.

Ronaldo Cisneros festeja un gol con Chivas | IMAGO7

El atacante mexicano destacó que, aunque los presupuestos varían, existe una paridad importante en la capacidad económica de las instituciones grandes. Cisneros reconoció que el aspecto financiero es un factor determinante para atraer talento de calidad a Centroamérica.

Según el artillero, el sueldo y la calidad de los jugadores van de la mano en ambas competiciones profesionales de la zona. Esta declaración rompe con la idea de que existe un abismo económico insuperable entre las dos ligas de la región.

La brecha presupuestal entre el futbol costarricense y el mercado azteca

"Alajuelense es un equipo importante, que sí compite con algunos de Liga MX", puntualizó el ariete sobre la realidad en el futbol mexicano. Sin embargo, resaltó que el Alajuelense tiene una estructura que permite ofrecer condiciones competitivas a nivel internacional.

Ronaldo Cisneros durante partido de Chivas | IMAGO 7

Para el exjugador de Chivas, la inversión que realiza el equipo demuestra su ambición por mantenerse como un referente en el área. El delantero vive de cerca esta realidad tras su reciente traspaso al futbol tico durante la presente temporada.

El presupuesto de cada equipo sigue siendo la base para medir el alcance de los objetivos deportivos en cualquier torneo. Cisneros entiende que para competir en la cancha, primero se debe tener una base económica sólida que respalde al proyecto.

El impacto económico en la conformación de los planteles regionales

El jugador reiteró que la competitividad del Alajuelense no solo se demuestra con resultados, sino también con su gestión administrativa. El club costarricense busca cerrar la brecha con los gigantes del norte mediante contratos atractivos para figuras extranjeras.

Esta visión del delantero mexicano ofrece una perspectiva distinta sobre el crecimiento del mercado centroamericano en los últimos años. La capacidad de pago se ha convertido en la herramienta principal para elevar el nivel técnico de los campeonatos locales.