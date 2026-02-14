¡Fiesta azulcrema! Jugadores del América son ovacionados en Guadalajara previo al Clásico Nacional

Las Águilas del América ya se encuentran en Guadalajara, el conjunto azulcrema recibió la tradicional serenata de los aficionados en el hotel de contracción en la noche previo al Clásico Nacional de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los jugadores respondieron al gesto y se asomaron desde la parte alta del hotel para convivir con los seguidores en donde expresaban en sintonicen el nombre de Henry (Martín) jugador que estuvo en primera fila junto a sus compañeros.

Afición azulcrema se da cita en hotel de concentración l RÉCORD

Cabe mencionar, que el delantero azulcrema fue uno de los temas protagonistas durante la semana por las declaraciones del propio jugador que fueron mal interpretadas, según sus respuestas tras la polémica; sin embargo, en esta ocasión en la Perla Tapatía la recibió de la mejor manera.

Afición y Henry Martín sin rencillas

Henry Martín fue ovacionado; sin embargo, el jugador tuvo que salir a aclarar una polémica situación ante los medios de comunicación tras una entrevista previa que desató con TUDN. El delantero rompió el silencio luego de la polémica que se generó en torno a sus recientes declaraciones y aseguró que su mensaje fue sacado de contexto.

Hace unos días, la polémica se hizo presente luego de que Henry mencionara que él no juega para la afición. Un sector de la fanaticada de las Águilas se molestó con sus palabras; incluso, en el duelo ante Olimpia en el Estadio Azulcrema hubo una minoría que abucheó al delantero mexicano cuando entró al terreno de juego.

Henry Martín previo a un partido | Imago7

El atacante detalló que su respuesta surgió a partir de una reflexión sobre los momentos complicados que ha atravesado. De igual manera, Henry dejó en claro que se debe al americanismo y recordó que con las Águilas ha conseguido cuatro títulos de Liga MX, campeonatos de goleo y varios objetivos personales a lo largo de estos casi 10 años.

Henry Martín conduce el balón ante Rayados | GINA SÁNCHEZ

¿Cómo llega América al Clásico?

Tras un inicio de Clausura 2026 complicado, America comienza a reencontrarse y sumó su segunda victoria del certamen. Con un gol solitario de Alejandro Zendejas, los dirigidos por André Jardine derrotaron a Rayados de Monterrey con un marcador de 1-0.