Contra

Kevin “N” es vinculado a proceso por ataque con arma blanca contra estudiante en secundaria de Tláhuac

Vinculan a proceso a Kevin “N”, adolescente que apuñaló a Jeremy en secundaria de Tláhuac, CDMX. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:26 - 13 febrero 2026
Un juez especializado decidió iniciar un proceso penal contra un adolescente tras una pelea con arma blanca afuera de una escuela en la Ciudad de México

Un juez de control especializado en justicia para adolescentes vinculó a proceso penal a Diego Kevin “N”, de 14 años, por su posible participación en la agresión con arma blanca contra Jeremy, un estudiante de 15 años, ocurrida el 11 de febrero de 2026 en las inmediaciones de la Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la alcaldía Tláhuac.

Estudiante de secundaria en Tláhuac fue apuñalado por otro joven/X: @Dafne148Mora

¿Qué determinó la justicia sobre el caso?

Durante la audiencia celebrada este 13 de febrero, el juez consideró que la Fiscalía presentó datos de prueba suficientes, incluidos testimonios y videos del momento de la agresión, para sustentar la acusación por lesiones que ponen en riesgo la vida, agravadas en perjuicio de Jeremy.

La Secundaria Diurna No. 324 Alfonso Caso Andrade se ubica en la alcaldía Tláhuac/Google

Como medida cautelar, el juzgador ordenó que Diego Kevin “N” permanezca en internamiento preventivo en el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes, ubicado en la Ciudad de México, en tanto avanza el proceso.

Asimismo, se fijó un plazo de 45 días para que la investigación complementaria continúe, durante el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar más pruebas antes de que el caso avance a la siguiente etapa del proceso penal.

Kevin "N" es vinculado a proceso. / X: @JJDiazMachuca-C4 Jiménez

Estado de salud de la víctima y reclamos familiares

Tras la agresión, Jeremy fue trasladado inicialmente al Hospital General de Tláhuac y posteriormente al Hospital Pediátrico de Legaria, donde se encuentra en estado grave y bajo cuidado intensivo, con múltiples lesiones que ponen en riesgo su vida.

La familia de la víctima ha pedido que el delito sea reclasificado como tentativa de homicidio, debido a la gravedad de las heridas causadas por el ataque.

