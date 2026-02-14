Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento

Blanca Estela Álvarez, regidora del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Manzanilla de la Paz, Jalisco, fue encontrada sin vida
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:02 - 13 febrero 2026
Autoridades localizan el cuerpo de una funcionaria municipal dentro de su camioneta y abren investigación bajo protocolo por razones de género.

Este 13 de febrero de 2026, Blanca Estela Álvarez, regidora del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Manzanilla de la Paz, Jalisco, fue encontrada sin vida al interior de su camioneta, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco, que investiga los hechos bajo el protocolo de feminicidio tras determinar que la causa de muerte fue estrangulamiento.

Blanca Estela Álvarez, regidora del partido Movimiento Ciudadano. / RS

¿Cómo fue localizado el cuerpo de la regidora?

De acuerdo con las autoridades estatales, el cuerpo de la regidora fue hallado durante las primeras horas de este viernes en una brecha del municipio, dentro de su propio vehículo. El hallazgo se realizó sin que el automóvil presentara daños visibles y con las pertenencias de la víctima intactas, lo que llevó a descartar inicialmente el robo como móvil.

La Fiscalía detalló que tras los dictámenes periciales, se estableció que la causa de la muerte fue estrangulamiento, por lo que se abrió una carpeta de investigación a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Regional con la finalidad de integrar los datos de prueba para identificar a quien o quienes resulten responsables.

Además, los peritos forenses también detectaron lesiones en los brazos de la víctima que podrían haber sido causadas por punciones con agujas, lo que adiciona líneas de investigación en el caso.

El Ex diputado federal y local de Jalisco, Higinio Del Toro compartió una fotografía junto a la regidora Blanca Estela en su cuenta de X / X: @higiniodeltoro

¿Qué se sabe sobre Blanca Estela Álvarez?

Blanca Estela Álvarez Chávez era regidora municipal en La Manzanilla de la Paz por Movimiento Ciudadano, donde además participaba activamente en diversas comisiones del Ayuntamiento local, como las de Vialidades y Tránsito y Cementerios, entre otras.

Autoridades y representantes de su partido han expresado su consternación por el suceso, mientras que la Fiscalía continúa con las diligencias y no ha reportado hasta el momento detenciones relacionadas con los hechos.

Investigan feminicidio de la regidora Blanca Estela Álvarez. / RS
