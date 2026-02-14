Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"

Jenning de Boo en competencia l AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 18:22 - 13 febrero 2026
Los Juegos Olímpicos de Invierno no están saliendo como Joy Beune esperaba

En los últimos años, Beune se ha convertido en una máquina de ganar. La novia del patinador de élite Kjeld Nuis conquistó el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo y acumuló títulos en los Campeonatos Mundiales de Distancia. Sin embargo, su racha de éxitos se ha visto frenada en el momento más inoportuno. En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, esperaba cosechar grandes triunfos. Aún puede hacerlo, ya que forma parte del equipo femenino neerlandés en la persecución por equipos.

Joy Beune en Milano-Cortina 2026 l AP

Modelo: Joy Beune

En una historia de Instagram, Beune demuestra que no se está lamentando en un rincón tras los recientes contratiempos. Se sienta junto a la pista olímpica de patinaje, en la valla, y se deja fotografiar por Jenning de Boo.

«Gracias por dejarme ser tu modelo, Jenning de Boo», escribe. Y al final añade: «Jenning de Boo: patinador, vlogger, fotógrafo. Modelo: Joy Beune».

Joy Beune compitiendo | AP

Jenning de Boo

De Boo ya ha conseguido una medalla olímpica. En los 1000 metros, quedó segundo, por detrás del fenómeno estadounidense Jordan Stolz. De Boo iba por delante después de 600 metros, pero Stolz activó sus famosos 'jets' y realizó una última vuelta que dejó a todos sin aliento.

Programa del 14 de febrero

En los Juegos Olímpicos de Milán, De Boo competirá en la decimotercera manga de los 500 metros contra su rival estadounidense Jordan Stolz. Una manga después, Sebas Diniz se enfrentará al campeón europeo polaco Damian Zurek. De Boo ya se había medido a Stolz en los 1000 metros en estos mismos Juegos. Joep Wennemars será el primer neerlandés en entrar en acción, patinando en la sexta manga contra el polaco Piotr Michalski.

Pero antes, las mujeres disputarán los cuartos de final de la persecución por equipos (16:00 horas). El equipo neerlandés de Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong y Marijke Groenewoud competirá en la primera manga contra Kazajistán.

Historia de Joy en Instagram | Captura de pantalla
