Otros Deportes

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Los momentos más destacados del día cinco

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno I AP
Aldo Martínez 22:46 - 11 febrero 2026
El medallero y los récords continúan su curso en un torneo que apunta a ser de los mejores en su historia

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 vivieron este miércoles 11 de febrero una jornada vibrante en su quinto día de actividades, con múltiples medallas de oro repartidas entre Italia, Francia y Estados Unidos. El Día cinco dejó récords olímpicos, actuaciones históricas ante la afición local y sorpresas mayúsculas en el arranque del hockey sobre hielo masculino, consolidando una de las fechas más emocionantes hasta ahora en la justa invernal.

En el patinaje artístico, la danza sobre hielo ofreció uno de los momentos más dramáticos del día. La pareja francesa conformada por Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron se colgó la medalla de oro tras una rutina impecable que les permitió superar a los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, quienes se quedaron con la plata. La batalla por el primer lugar mantuvo en vilo al público hasta la última calificación.

Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron I AP

Italia brilla en casa y Estados Unidos impone récord

La delegación italiana protagonizó una jornada histórica en luge. El país anfitrión conquistó el oro tanto en dobles masculino como en la primera prueba olímpica de dobles femenil, un hito que desató la euforia en las tribunas. El dominio local reafirma el crecimiento de Italia en deportes de pista y su ambición por cerrar los Juegos en los primeros puestos del medallero.

Estados Unidos, por su parte, también dejó huella con actuaciones contundentes. En el patinaje de velocidad, Jordan Stolz se llevó el oro en los 1000 metros masculinos e impuso un nuevo récord olímpico con tiempo de 1:06.28, confirmándose como una de las grandes figuras de Milano Cortina 2026. En freestyle skiing, Elizabeth Lemley encabezó un espectacular 1-2 estadounidense en moguls femenil, seguida por su compatriota Jaelin Kauf.

El snowboard no se quedó atrás. La superestrella Chloe Kim dominó la ronda de clasificación en el halfpipe y avanzó con autoridad a la final, donde buscará su tercer oro olímpico consecutivo. Su actuación reafirma su condición como referente absoluto de la disciplina y una de las atletas más mediáticas de estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Chloe Kim en las pruebas de Snowboard I AP

Sorpresas en hockey y dominio francés en biatlón

El hockey sobre hielo masculino comenzó con resultados inesperados. Eslovaquia dio el golpe del día al derrotar 4-1 al campeón defensor, Finlandia, en un partido que sacudió el panorama del torneo. En otro encuentro, Suecia mostró su poder ofensivo al imponerse 5-2 sobre Italia, complicando el debut del conjunto anfitrión ante su público.

En el esquí alpino, el suizo Franjo von Allmen volvió a demostrar su dominio en las pruebas de velocidad al conquistar su tercer oro en el Súper-G masculino, consolidándose como uno de los atletas más exitosos de la presente edición. Mientras tanto, Francia también celebró en el biatlón gracias a Julia Simon, quien se adjudicó el oro en la prueba individual, escoltada por su compatriota Lou Jeanmonnot, que obtuvo la plata en un cierre redondo para su país.

Franjo von Allmen, con el resto de los ganadores I AP

En clave mexicana, Donovan Carrillo firmó una actuación destacada al clasificar a la final varonil de patinaje artístico. El jalisciense se metió entre los mejores 24 del programa corto pese a una polémica penalización tras una caída, manteniendo viva la ilusión tricolor en Milano Cortina 2026. Así concluyó un Día 5 cargado de emociones, récords y actuaciones memorables en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Donovan Carillo en prueba I AP
