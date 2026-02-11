Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

La snowboarder china Liu Jiayu sufre una escalofriante caída en la clasificación olímpica y es retirada en camilla

Liu Jiayu en competencia en los JJ. OO. de Invierno | AP
Associated Press (AP) 10:40 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Juegos Olímpicos de Invierno dejaron una de las imágenes más escalofriantes de la competición

La snowboarder china Liu Jiayu sufrió una aparatosa caída este miércoles durante la clasificación olímpica de halfpipe y tuvo que ser evacuada en camilla. El incidente ocurrió tras un aterrizaje forzoso sobre su brazo y hombro izquierdos, lo que provocó que golpeara su rostro y abdomen contra el suelo antes de arquearse hacia atrás y dar una voltereta en el fondo de la rampa.

El equipo chino no ha emitido un comunicado inmediato sobre el estado de salud de Liu. La competición se detuvo durante aproximadamente 10 minutos mientras el personal médico atendía a la atleta de 33 años, quien se accidentó al enganchar un canto de su tabla al aterrizar su último salto.

Liu Jiayu en competencia en los JJ. OO. de Invierno | AP

¿Cómo fue el accidente de Liu Jiayu?

Liu intentaba completar su segunda y última ronda de clasificación con un giro de 900 grados.

La tabla impactó plana en la zona de transición del halfpipe, pero rápidamente se enganchó al llegar a la parte llana, lanzando a Liu violentamente hacia adelante.

Liu Jiayu en competencia en los JJ. OO. de Invierno | AP

Sus piernas y la tabla se doblaron por encima de su espalda en un tipo de caída conocida en la jerga del snowboard como «escorpión».

La estadounidense Chloe Kim se clasificó en primer lugar y avanzará a la final que se disputará el jueves por la noche.

Liu Jiayu en competencia en los JJ. OO. de Invierno | AP
Últimos videos
Lo Último
13:15 Guido Pizarro se mostró feliz por el debut del Búfalo Aguirre en Tigres en Concacaf
13:13 VIDEO: Hombre se lanza en paracaídas desde el piso 41 de hotel en Guadalajara
13:05 ¿Debut internacional? Cruz Azul incluirá a Nico Ibáñez y Christian Ebere en convocatoria de Concachampions
12:56 Especialistas de la UNAM alertan que los trastornos auditivos van en aumento y pueden impactar la calidad de vida
12:48 AMÉRICA a enseñarle a PUMAS cómo se GANA en CONCACAF
12:42 TRINO MONERO PRESENTA SU TRILOGIA
12:40 Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
12:40 ¡Poder latino! Checo Pérez, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto se reencuentran en la Fórmula 1
12:30 ¿Buscas casa? Conavi activa pre-registro 2026 del Programa de Vivienda para el Bienestar
12:13 ¿Dónde me vacuno contra sarampión? Lanzan sitio para ubicar tu módulo más cercano en México
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Henry Martín responde a las críticas de la afición americanista: "No trabajo para ellos, trabajo para mí"
3
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
4
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
5
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
6
Futbol Nacional ¡Faltó garra! Pumas queda eliminado de Concachampions tras no lograr remontar a San Diego
Te recomendamos
Guido Pizarro se mostró feliz por el debut del Búfalo Aguirre en Tigres en Concacaf
Futbol
11/02/2026
Guido Pizarro se mostró feliz por el debut del Búfalo Aguirre en Tigres en Concacaf
VIDEO: Hombre se lanza en paracaídas desde el piso 41 de hotel en Guadalajara
Contra
11/02/2026
VIDEO: Hombre se lanza en paracaídas desde el piso 41 de hotel en Guadalajara
Ebere debutó con Cruz Azul ante Toluca en el Clausura 2026 en la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
11/02/2026
¿Debut internacional? Cruz Azul incluirá a Nico Ibáñez y Christian Ebere en convocatoria de Concachampions
Especialistas de la UNAM alertan que los trastornos auditivos van en aumento y pueden impactar la calidad de vida
Contra
11/02/2026
Especialistas de la UNAM alertan que los trastornos auditivos van en aumento y pueden impactar la calidad de vida
AMÉRICA a enseñarle a PUMAS cómo se GANA en CONCACAF
Videos
11/02/2026
AMÉRICA a enseñarle a PUMAS cómo se GANA en CONCACAF
TRINO MONERO PRESENTA SU TRILOGIA
Videos
11/02/2026
TRINO MONERO PRESENTA SU TRILOGIA