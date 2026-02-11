La snowboarder china Liu Jiayu sufre una escalofriante caída en la clasificación olímpica y es retirada en camilla

La snowboarder china Liu Jiayu sufrió una aparatosa caída este miércoles durante la clasificación olímpica de halfpipe y tuvo que ser evacuada en camilla. El incidente ocurrió tras un aterrizaje forzoso sobre su brazo y hombro izquierdos, lo que provocó que golpeara su rostro y abdomen contra el suelo antes de arquearse hacia atrás y dar una voltereta en el fondo de la rampa.

El equipo chino no ha emitido un comunicado inmediato sobre el estado de salud de Liu. La competición se detuvo durante aproximadamente 10 minutos mientras el personal médico atendía a la atleta de 33 años, quien se accidentó al enganchar un canto de su tabla al aterrizar su último salto.

Liu Jiayu en competencia en los JJ. OO. de Invierno | AP

¿Cómo fue el accidente de Liu Jiayu?

Liu intentaba completar su segunda y última ronda de clasificación con un giro de 900 grados.

La tabla impactó plana en la zona de transición del halfpipe, pero rápidamente se enganchó al llegar a la parte llana, lanzando a Liu violentamente hacia adelante.

Sus piernas y la tabla se doblaron por encima de su espalda en un tipo de caída conocida en la jerga del snowboard como «escorpión».

La estadounidense Chloe Kim se clasificó en primer lugar y avanzará a la final que se disputará el jueves por la noche.