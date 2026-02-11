Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Ahora soy americanista": Vinicius Lima 'promete' buscar el campeonato con América

Vinicius Lima fue el último refuerzo de América para este semeste | X: @ClubAmerica
Vinicius Lima fue el último refuerzo de América para este semeste | X: @ClubAmerica
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 07:46 - 11 febrero 2026
El más reciente refuerzo de las Águilas aseguró que dará su cien por ciento para buscar los objetivos del club

La era brasileña de América está aquí. Con las llegadas de Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinicius Lima, el club azulcrema busca apuntalar su mediocampo para pelear por el título del Clausura 2026 en la Liga MX y por el de la Liga de Campeones de Concacaf.

Vinicius Lima es nuevo jugador de América | RÉCORD
Vinicius Lima es nuevo jugador de América | RÉCORD

En ese contexto, y previo al partido de vuelta contra CD Olimpia en la Primera Ronda del torneo regional, las Águilas confirmaron la llegada de Lima, quien desde su primer día ya asumió el reto de defender los colores azulcremas. "Sé que hay algunos brasileños en el equipo. Espero dar mi 100% para ayudar al club a ser campeón", declaró en entrevista con el mismo equipo.

"El día a día me conocen y, como dije, voy a dar mi máximo para ayudar al club. Como dije, voy a dar mi máximo, mi talento. Voy a ayudar a todos los jugadores y espero que les guste mucho Lima", añadió el nuevo fichaje de América, quien destacó que le gusta jugar en medio campo, de volante e incluso como punta, donde sea que pueda aportar más al equipo.

Lima se reencontrará con Jardine

Por otra parte, el jugador se dijo entusiasmado por la posibilidad de coincidir de nuevo con André Jardine así como con el preparador físico de las Águilas, Marcos De Seixas Correa. "Trabajé con Jardine en la base del Gremio. Fuumos muy felices. Teníamos una gran equipo".

Vinicius Lima con el cuerpo técnico de América | X: @ClubAmerica
Vinicius Lima con el cuerpo técnico de América | X: @ClubAmerica

"Luego nos separamos y no lo vi mucho. Con Marquinhos lo encontré en el Fluminense en el año 2003. Fuimos campeones de la Copa Libertadores", añadió el brasileño, quien dijo que eligió el dorsal 45 porque es el que lo ha acompañado desde sus primeros días en Gremio y le guarda un cariño especial.

¿Debutará Vinicius Lima con América en Concachampions?

Vinicius ya aparece registrado en la página oficial de la Liga MX, por lo que en el campeonato nacional ya puede sumar sus primeros minutos el próximo sábado 14 de febrero, en el Clásico Nacional ante Chivas. Mientras que para el compromiso de esta tarde frente a Olimpia en la Copa de Campeones Concacaf, parece que no será considerado.

Vinicius Lima llegó a América | AP
Vinicius Lima llegó a América | AP

Los clubes tienen la oportunidad de añadir a sus listas un jugador hasta 44 horas antes de sus respectivos partidos, pero previo al partido contra los hondureños, Jardine señaló que solo Raphael Veiga estaba en la lista oficial. Sin embargo, Lima aseguró que está listo para jugar, pero que aceptará los tiempos que defina el cuerpo técnico.

"Están muy bien, ya estamos listos para jugar. Sí, ya estoy. Pero ahora es la comisión que decide. Llegamos ayer de viaje; hoy ya hice los pruebas, pero ya estoy habituado a jugar", fueron las palabras del nuevo jugador americanista, que cerró con un mensaje contundente. "Hola, soy Vinícius Lima. Ahora soy americanista".

