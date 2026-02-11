Aeropuerto de El Paso, Texas cierra operaciones por 10 días: ¿Por qué?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) anunció el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, durante un periodo de 10 días, lo que implica la suspensión total de vuelos comerciales, de carga y de aviación general.

De acuerdo con un aviso publicado en el sitio oficial de la FAA, la medida responde a “razones especiales de seguridad”, aunque no se detallaron los motivos específicos detrás de la decisión. La restricción no incluye el espacio aéreo mexicano.

Sin previo aviso la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) anunció el cierre de operaciones/AP

Fechas del cierre y suspensión de operaciones

El propio aeropuerto informó, a través de sus canales oficiales, que la suspensión de vuelos inició la noche del martes y se mantendrá hasta la noche del 20 de febrero. Durante este periodo, no habrá operaciones hacia ni desde la terminal aérea.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros contactar directamente a sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre reprogramaciones o cambios en itinerarios.

El Aeropuerto de El Paso, Texas volverá a tener operaciones hasta el 20 de febrero/Pixabay

Impacto en la región fronteriza

El cierre podría generar afectaciones significativas debido a la importancia del aeropuerto para la región. El Paso es una ciudad fronteriza con una población cercana a 700 mil habitantes, y funciona como un punto clave de conexión comercial y turística con Ciudad Juárez, México.

El aeropuerto se presenta como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México, con operaciones de aerolíneas como Southwest, United, American y Delta, entre otras.

Reacción de autoridades locales

La legisladora Veronica Escobar, representante demócrata cuyo distrito incluye El Paso, expresó preocupación por la decisión y solicitó que se levanten las restricciones. Señaló que no hubo aviso previo a su oficina ni a autoridades locales.

La decisión altamente consecuente de la FAA de cerrar el Aeropuerto de El Paso durante 10 días no tiene precedentes y ha generado una preocupación significativa dentro de la comunidad”, declaró Escobar. Agregó: “Por lo que mi oficina y yo hemos podido reunir durante la noche y esta mañana, no hay una amenaza inmediata para la comunidad o las áreas circundantes.

Aerolíneas suspenden operaciones

Tras la instrucción de la FAA, Southwest Airlines informó que ha pausado todas sus operaciones en la terminal. En un comunicado señaló: “Hemos notificado a los clientes afectados y compartiremos información adicional a medida que esté disponible”.





La aerolínea añadió: “Nada es más importante para Southwest que la seguridad de sus clientes y empleados”.

La ciudad de El Paso representa una importante conexión con México mediante Ciudad Juárez/Pixabay

Restricciones también en Nuevo México