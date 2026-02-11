Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Aeropuerto de El Paso, Texas cierra operaciones por 10 días: ¿Por qué?

Por razones especiales de seguridad, el aeropuerto de El Paso, Texad fue cerrado/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:09 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las afectaciones son tanto para estadounidenses como para mexicanos que entran y salen de sus países a diario mediante ese aeropuerto

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) anunció el cierre del espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, durante un periodo de 10 días, lo que implica la suspensión total de vuelos comerciales, de carga y de aviación general.


De acuerdo con un aviso publicado en el sitio oficial de la FAA, la medida responde a “razones especiales de seguridad”, aunque no se detallaron los motivos específicos detrás de la decisión. La restricción no incluye el espacio aéreo mexicano.

Sin previo aviso la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) anunció el cierre de operaciones/AP

Fechas del cierre y suspensión de operaciones

El propio aeropuerto informó, a través de sus canales oficiales, que la suspensión de vuelos inició la noche del martes y se mantendrá hasta la noche del 20 de febrero. Durante este periodo, no habrá operaciones hacia ni desde la terminal aérea.


Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los viajeros contactar directamente a sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre reprogramaciones o cambios en itinerarios.

El Aeropuerto de El Paso, Texas volverá a tener operaciones hasta el 20 de febrero/Pixabay

Impacto en la región fronteriza

El cierre podría generar afectaciones significativas debido a la importancia del aeropuerto para la región. El Paso es una ciudad fronteriza con una población cercana a 700 mil habitantes, y funciona como un punto clave de conexión comercial y turística con Ciudad Juárez, México.


El aeropuerto se presenta como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México, con operaciones de aerolíneas como Southwest, United, American y Delta, entre otras.

Reacción de autoridades locales

La legisladora Veronica Escobar, representante demócrata cuyo distrito incluye El Paso, expresó preocupación por la decisión y solicitó que se levanten las restricciones. Señaló que no hubo aviso previo a su oficina ni a autoridades locales.

La decisión altamente consecuente de la FAA de cerrar el Aeropuerto de El Paso durante 10 días no tiene precedentes y ha generado una preocupación significativa dentro de la comunidad”, declaró Escobar. Agregó: “Por lo que mi oficina y yo hemos podido reunir durante la noche y esta mañana, no hay una amenaza inmediata para la comunidad o las áreas circundantes.

Aerolíneas suspenden operaciones

Tras la instrucción de la FAA, Southwest Airlines informó que ha pausado todas sus operaciones en la terminal. En un comunicado señaló: “Hemos notificado a los clientes afectados y compartiremos información adicional a medida que esté disponible”.


La aerolínea añadió: “Nada es más importante para Southwest que la seguridad de sus clientes y empleados”.

La ciudad de El Paso representa una importante conexión con México mediante Ciudad Juárez/Pixabay

Restricciones también en Nuevo México

Una restricción temporal de vuelo similar, también por “razones especiales de seguridad”, fue impuesta en el área de Santa Teresa, Nuevo México, ubicada a aproximadamente 24 kilómetros (15 millas) al noroeste del aeropuerto de El Paso.


Hasta el momento, la FAA no ha proporcionado mayores detalles sobre las causas específicas del cierre, mientras continúan las restricciones programadas para concluir el 20 de febrero.

Últimos videos
Lo Último
10:15 Drones de cárteles mexicanos provocan cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas
10:02 Tottenham destituye a Thomas Frank a días del derbi ante Arsenal
09:26 ¿Qué dijo Gabo Cuevas que enfureció a Poncho de Nigris? Ya hay demanda contra el influencer
09:22 El Real Madrid y la UEFA pactan el fin de la Superliga
09:21 ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
08:58 Roberto Hernández, ¿por otro milagro en Monterrey? El actual DT de Xelajú salvó a Morelia del descenso en el Clausura 2017
08:51 ¡Se calienta el Ring Royale! Adame y Trejo se van con todo
08:38 ¡Hay que bajar las expectativas! Ricardo Peláez pide no exigirle a Pumas campeonatos: "Ya no es lo mismo"
08:10 Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, estuvo presente en el partido de Pumas para ver a su hijo
08:09 Aeropuerto de El Paso, Texas cierra operaciones por 10 días: ¿Por qué?
Tendencia
1
Futbol Ex DT de Chivas es el nuevo entrenador de Ajax en Países Bajos
2
Futbol Rodrigo Aguirre comanda goleada de Tigres ante Forge para avanzar en la Concachampions
3
Futbol Henry Martín responde a las críticas de la afición americanista: "No trabajo para ellos, trabajo para mí"
4
Futbol América vs Olimpia: ¿Cuándo y por dónde ver la Concacaf Champions Cup?
5
Futbol Nacional ¡Faltó garra! Pumas queda eliminado de Concachampions tras no lograr remontar a San Diego
6
Otros Deportes ¡Histórico! Donovan Carrillo avanza a la Final de patinaje artístico en Milano-Cortina 2026
Te recomendamos
Drones de cárteles mexicanos provocan cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas
Contra
11/02/2026
Drones de cárteles mexicanos provocan cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas
Tottenham destituye a Thomas Frank a días del derbi ante Arsenal
Futbol
11/02/2026
Tottenham destituye a Thomas Frank a días del derbi ante Arsenal
¿Qué dijo Gabo Cuevas que enfureció a Poncho de Nigris? Ya hay demanda contra el influencer
Contra
11/02/2026
¿Qué dijo Gabo Cuevas que enfureció a Poncho de Nigris? Ya hay demanda contra el influencer
El Real Madrid y la UEFA pactan el fin de la Superliga
Futbol
11/02/2026
El Real Madrid y la UEFA pactan el fin de la Superliga
Marcelo Flores con la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Futbol
11/02/2026
¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
Roberto Hernández, ¿por otro milagro en Monterrey? El actual DT de Xelajú salvó a Morelia del descenso en el Clausura 2017
Futbol
11/02/2026
Roberto Hernández, ¿por otro milagro en Monterrey? El actual DT de Xelajú salvó a Morelia del descenso en el Clausura 2017