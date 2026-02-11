Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡Faltó garra! Pumas queda eliminado de Concachampions tras no lograr remontar a San Diego

Pumas es eliminado de la Concacaf Champions Cup por San Diego FC | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara 21:12 - 10 febrero 2026
Los del Pedregal no consiguieron la hazaña frente a los californianos

No fue suficiente. Club Universidad quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup ante San Diego en la Primera Ronda, luego de un triunfo en la Vuelta de 1-0, que dejó el global 2-4 a favor de los californianos.

Los dirigidos por Efraín Juárez fueron ofensivos y generaron sensación de poder remontarlo, pero finalmente San Diego cumplió su objetivo y aprovechó su amplia ventaja en el marcador global.

Pumas eliminado por San Diego FC | MEXSPORT

RESUMEN PUMAS VS SAN DIEGO

Pumas mostró intenciones de buscar el resultado necesario para avanzar a la siguiente ronda, sin embargo, la falta de contundencia en la zona de definición evitó que se movieran las redes en los primeros 45 minutos.

Las señales de esperanza se manifestaron dos veces en CU, con algunas aproximaciones de peligro que terminaron en el poste o en los guantes del arquero costarricense, Keylor Navas.

Pedro Vite anotó el único gol de la noche | MEXSPORT

La frustración de los aficionados fue evidente, al hacer retumbar al Estadio Olímpico Universitario con abucheos tras el pitido final del primer tiempo. La reacción para la segunda mitad fue positiva, pues Pedro Vite anotó al 47’ en un tiro libre.

El arquero de San Diego, Pablo Sisniega también fue clave para el conjunto visitante, al atajar intentos importantes. El mexicano demostró su calidad en esta serie de Concacaf Champions Cup.

¿QUÉ SIGUE PARA PUMAS TRAS LA ELIMINACIÓN EN CONCACHAMPIONS?

El Club Universidad Nacional se despide de la Concacaf Champions Cup a pesar de los esfuerzos realizados en el Estadio Olímpico, donde la afición respiró un poco de ilusión con la anotación de Vite.

Por ahora, el consuelo de Pumas es que en Liga MX se mantiene invicto y entre los primeros puestos de la tabla, aunque las críticas son duras por la cara que el equipo mostró en el torneo de Concacaf.

Alineación titular de Pumas vs San Diego FC | MEXSPORT
