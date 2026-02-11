Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Se estrenó con los Felinos! Rodrigo Aguirre marcó su primera anotación con Tigres

Rodrigo Aguirre se estrenó con los felinos | MEXSPORT
Rodrigo Aguirre se estrenó con los felinos | MEXSPORT
Ricardo Olivares 22:09 - 10 febrero 2026
El delantero dejó al América e inmediatamente fue factor para el conjunto regio

Rodrigo Aguirre vivió una noche especial en el Estadio Universitario. El delantero uruguayo tuvo su primer partido como jugador de Tigres en la vuelta de la primera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Forge FC, y no tardó en hacerse notar ante su nueva afición.

Guido Pizarro le dio la confianza desde el arranque y el “Búfalo” respondió de inmediato. Apenas necesitó 22 minutos sobre el terreno de juego para marcar su primer gol con la camiseta felina, estrenándose como goleador en su debut como titular.

Aguirre marcó su primer gol con Tigres | MEXSPORT

La anotación llegó tras una jugada dentro del área, donde Aguirre apareció en el momento justo. El uruguayo remató de cabeza en el área chica, encontrándose con la portería completamente sola para empujar el balón y poner el 1-0 en el marcador, desatando el festejo en las gradas del Volcán.

Con este tanto, Aguirre comienza a escribir su historia con Tigres de la mejor manera posible, marcando y ganándose rápidamente el respaldo de la afición. Su presencia en el área y su olfato goleador fueron evidentes desde los primeros minutos, dejando claro que llega para ser un referente en el ataque auriazul.

Aguirre festejó tras marcar ante Forge | MEXSPORT

Marcó un doblete

El Búfalo no se conformó con marcar en una ocasión, sino que terminó su actuación con un doblete. El delantero uruguayo apareció al minuto 70 tras una gran jugada individual de Diego Laínez quien dejó al delantero en un mano a mano con el portero rival.

Sin pensarlo dos veces, Aguirre definió cruzado para poner el segundo para su equipo y en su cuenta. Este es el primer doblete del futbolista sudamericano desde que, el 16 de marzo del 2025, anotó dos veces ante Atlas. Esta es la decimocuarta ocasión en la que logra marcar dos goles o más.

El debut soñado del atacante charrúa ilusiona a la hinchada felina, que ya celebró su primer rugido en una competencia internacional y espera que sea el primero de muchos con la camiseta de Tigres.

