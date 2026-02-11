Placas del Mundial 2026 en CDMX: lista de módulos y cómo recogerlas en febrero

La Ciudad de México comenzó la entrega de las placas conmemorativas del Mundial 2026, un diseño especial autorizado para vehículos particulares como parte de la promoción del evento deportivo que tendrá partidos en la capital del país. Las autoridades capitalinas informaron que el trámite puede realizarse durante febrero en módulos específicos.

Las placas forman parte de una edición especial y están disponibles para quienes hayan solicitado previamente el cambio o reemplacamiento correspondiente conforme a la normativa vigente. La Secretaría de Movilidad (Semovi) indicó que la entrega se realiza únicamente con cita previa y cumpliendo los requisitos establecidos.

Las placas especiales del Mundial 2026 pueden recogerse con cita previa en módulos autorizados./ Gobierno de México

Además del diseño alusivo al Mundial 2026, las autoridades recordaron que este tipo de placas cuentan con la misma validez oficial que las convencionales y no representan un permiso especial adicional, sino un cambio estético autorizado.

¿Cómo recoger las placas del Mundial 2026 en CDMX?

Para recoger las placas conmemorativas es necesario: Contar con cita previa generada en el sistema oficial de la Semovi .

Presentar identificación oficial vigente .

Llevar el comprobante de pago del trámite.

Entregar las placas anteriores , en caso de aplicar.

Presentar la tarjeta de circulación vigente.

La Semovi habilitó distintos módulos en la capital para la entrega de las placas conmemorativas./ Gobierno de México

Las autoridades recomiendan verificar previamente la documentación completa para evitar contratiempos y agilizar el proceso en el módulo seleccionado.

Lista de módulos en CDMX para recoger las placas

Benito Juárez : Av. Municipio Libre #314 Col. Emperadores C.P. 03320

Coyoacán : Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl Col. San Diego Churubusco C.P. 04120

Cuajimalpa : Centro Comercial Santa Fe Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003 Col. Lomas de Santa Fe, nivel 1 del estacionamiento

Cuajimalpa: Av. Juárez esq. Av. México s/n. Edificio Vicente Guerrero, planta baja Col. Cuajimalpa C.P. 05000

Cuauhtémoc : Av. Insurgentes Sur #263 planta baja Col. Roma Norte C.P. 06700

Cuauhtémoc: Calle Jesús García #50 Col. Buenavista C.P. 06350

Gustavo A. Madero : 5 de febrero s/n Col. Aragón La Villa C.P. 0750

Iztacalco : Av. Té esq. Río Churubusco s/n, Edificio B Col. Ramos Millán C.P. 08000

Iztapalapa: Cuauhtémoc #6 Col. San Pablo C.P. 09000

La Magdalena Contreras : Av. Luis Cabrera #1 Col. San Jerónimo Lídice C.P. 10200

Miguel Hidalgo : Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J 24 1er. piso Col. Verónica Anzures C.P. 11300

Tláhuac : Calle Cuauhtémoc s/n, Col. San Miguel C.P. 13070

Xochimilco: Av. 20 de noviembre #6 Col. San Marcos C.P. 16050

Para recoger las placas es necesario presentar identificación oficial, comprobante de pago y tarjeta de circulación./ Gobierno de México

Las autoridades capitalinas reiteraron que el trámite es voluntario y está dirigido a quienes deseen portar el diseño especial alusivo al torneo. Asimismo, señalaron que la entrega se realiza conforme al calendario establecido para evitar saturaciones.

Con esta iniciativa, la CDMX busca sumarse a la celebración rumbo al Mundial 2026, evento que tendrá como una de sus sedes al Estadio Azteca, reforzando la identidad visual de la ciudad como anfitriona del torneo.