Contra

Semovi evita paro en CDMX tras acuerdo con sindicato del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero

La Semovi CDMX alcanzó un acuerdo con la Alianza de Tranviarios de México para evitar el paro de labores./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:45 - 10 febrero 2026
Las negociaciones se realizaron en el marco de la revisión contractual y salarial correspondiente al periodo vigente

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que logró un acuerdo con la Alianza de Tranviarios de México (ATM), sindicato que representa a trabajadores del sistema de transporte eléctrico, lo que permitió evitar un paro de labores que habría afectado a miles de usuarios en la capital.

El convenio incluye un aumento salarial del 3.5% para trabajadores del transporte eléctrico./ Pixabay

El posible paro involucraba a los servicios de Cablebús, Trolebús y Tren Ligero, medios de transporte fundamentales para la movilidad diaria en distintas zonas de la ciudad. La amenaza de suspensión generó preocupación entre usuarios que dependen de estos sistemas para trasladarse a sus centros de trabajo y estudio.

El convenio fue resultado de diversas mesas de negociación y posteriormente aprobado en asamblea general del sindicato. Las autoridades capitalinas señalaron que el objetivo fue atender las demandas laborales sin afectar la operación del transporte público.

Además del incremento salarial, se acordó un aumento en los vales de despensa./ Pixabay

¿Qué incluye el acuerdo entre Semovi y la ATM?

De acuerdo con la información oficial, el acuerdo contempla un incremento salarial del 3.5% para todas las personas trabajadoras, así como ajustes adicionales que van del 9% al 11% dependiendo de la categoría laboral.

Además del aumento directo al salario, el convenio incluye un incremento en los vales de despensa, medida que busca fortalecer el ingreso de las familias de los trabajadores del sector.

La Semovi destacó que este acuerdo forma parte de la política de diálogo con los sindicatos y reiteró que se busca mantener condiciones laborales estables, al tiempo que se garantiza la continuidad del servicio para los usuarios.

La Alianza de Tranviarios había pospuesto previamente la huelga mientras continuaban las negociaciones con la administración capitalina. En ese momento, se estableció un plazo para que el Gobierno de la Ciudad de México respondiera a las demandas del sindicato.

Con el acuerdo alcanzado, se desactiva el riesgo inmediato de suspensión del servicio y se asegura la operación regular de los sistemas eléctricos de transporte.

La negociación fue resultado de varias mesas de trabajo entre autoridades y el sindicato./ Pixabay

Las autoridades también señalaron que mantendrán comunicación permanente con la ATM para dar seguimiento a los compromisos adquiridos y continuar fortaleciendo la movilidad en la capital.

Este entendimiento permite mantener en funcionamiento el Trolebús, Cablebús y Tren Ligero, sistemas estratégicos dentro del esquema de transporte público de la Ciudad de México, mientras avanzan proyectos de expansión y mejora en beneficio de las personas usuarias.

El posible paro habría afectado servicios como el Trolebús, Cablebús y Tren Ligero./ Pixabay
