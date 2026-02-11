Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Efraín Juárez reconoce que fue un “fracaso” para Pumas ser eliminado de Concachampions

Efraín Juárez durante el Pumas vs San Diego | IMAGO7
David Torrijos Alcántara 00:12 - 11 febrero 2026
El entrenador auriazul destacó el rendimiento de sus jugadores ante San Diego en Ciudad Universitaria

Se acabó la participación de Pumas en la Concacaf Champions Cup, luego de perder 4-2 en el marcador global de la Primera Ronda ante San Diego. Para la institución, este torneo representaba una gran oportunidad de volver a ver un trofeo en sus vitrinas, por lo que la decepción de no avanzar es fuerte.

Pumas es eliminado de la Concacaf Champions Cup por San Diego FC | MEXSPORT

¿Qué dijo Efraín Juárez tras eliminación de Pumas en Concachampions?

Efraín Juárez reconoció que esta caída es un fracaso, pese a que su equipo mostró un buen rendimiento en el duelo de Vuelta, en el que ganó 1-0, resultado que no fue suficiente para revertir la situación vivida en California.

“Cuando no se cumplen los objetivos, como pasar a la siguiente ronda, es un fracaso. Esa es la realidad. El equipo muestra que genera oportunidades, no se rinde. A veces en los partidos es difícil, muchas veces se intenta, pero el rival también juega. El equipo no se rinde sin motivo, al contrario, cae por lo que se ha mencionado. Hay que ser contundentes y aprovechar las oportunidades”, dijo Juárez.
Efraín Juárez en conferencia de prensa | MEXSPORT

Juárez asegura sentirse tranquilo en Pumas

La eliminación en Concachampions abrió la puerta a múltiples rumores sobre su posible destitución como entrenador de Pumas, pero Juárez aseguró estar tranquilo, especialmente por la cara que mostró su plantilla en un duelo con alta exigencia.

"La verdad es que me voy tranquilo. El equipo genera oportunidades; el portero de ellos fue la figura del partido y nos faltó contundencia. El equipo muestra lo que pretendemos. Hoy hay que valorar mucho el estándar. Este es el Pumas que todos queremos ver: agresivo, ofensivo, que corre riesgos, porque era necesario tomar esos riesgos, incluso mano a mano en defensa”, agregó Juárez.

Sobre el ánimo del grupo, Juárez aseguró que está en perfectas condiciones, sin dejar de lado que existe una evidente frustración por sentir que pudieron lograr el objetivo de remontar a San Diego.

Efraín Juárez durante el Pumas vs San Diego | MEXSPORT

“Está perfecto. Realmente está perfecto. Ustedes saben que este es el estándar. Creo que hace mucho tiempo que ellos no disfrutaban tanto dentro de la cancha. En el Amos, el equipo es arriesgado y valiente.

El equipo se siente triste y frustrado. Frustrado porque considero que el equipo ha hecho todos los méritos para mantener un marcador positivo y poder avanzar en la ronda”, finalizó Efraín Juárez

