Juan Brunetta rompe en llanto tras ser sustituido ante el Forge FC

A pesar de que los Tigres selló su boleto a los Octavos de Final de la Concachampions con una goleada contundente sobre el Forge FC, el ambiente en el vestidor felino dejó un sabor agridulce. La imagen de la noche no fue un gol, sino las lágrimas de Juan Francisco Brunetta, quien evidenció el duro momento personal que atraviesa.

Juan Francisco Brunetta en el Tigres vs Forge FC | MEXSPORT

EL LLANTO DE BRUNETTA

El dorsal 11 de los universitarios, que ha venido de menos a más desde su llegada al club, recibió la confianza de Guido Pizarro para ser titular y redimirse ante su afición. Sin embargo, el argentino se mostró lejos de su mejor versión futbolística, lo que detonó una crisis emocional al salir del campo.

Al minuto 62, el cuerpo técnico decidió realizar movimientos en el esquema y ordenó la salida de Brunetta. En cuanto se sentó en el banquillo de suplentes, la frustración se apoderó de él: se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar desconsoladamente.

Aunque el jugador no ha emitido declaraciones oficiales sobre el motivo de su llanto, todo apunta a una profunda frustración interna por no lograr alcanzar el nivel que lo consagró como el mejor jugador de la liga en torneos anteriores.

Brunetta llorando en el banco de suplentes | MEXSPORT

VESTIDOR DE TIGRES RESPALDA A BRUNETTA

Mientras que el DT de Tigres, Guido Pizarro, señaló en conferencia de prensa que no se percató del incidente en el momento, el resto de sus compañeros cerraron filas en torno al mediapunta. En la zona mixta, Fernando Gorriarán fue tajante al expresar el apoyo absoluto del grupo hacia su compatriota.

"Tiene el respaldo del plantel, él nos llevó a la Final en el torneo pasado y esperamos que este torneo sea lo mismo. Que recupere esa confianza y vuelva a divertirse como se divertía el torneo pasado", declaró Gorriarán.

La plantilla felina confía en que este episodio sea el punto de inflexión para que Brunetta recupere la sonrisa y el futbol que la afición de Tigres le exige. Por ahora, el equipo avanza en el certamen internacional, pero con la tarea pendiente de recuperar anímicamente a una de sus piezas más talentosas.