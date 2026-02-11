Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Henry Martín responde a las críticas de la afición americanista: "No trabajo para ellos, trabajo para mí"

A Henry le importa poco lo que digan los aficionados sobre él | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 19:51 - 10 febrero 2026
El capitán de las Águilas aseguró que no le afectan las críticas si no son de sus seres queridos

Henry Martín fue parte del histórico tricampeonato de América, algo que a la afición del equipo no le ha importado durante los últimos meses, ya que las críticas sobre él no se han detenido.

En una entrevista reciente, el yucateco tocó este controversial tema, entregando un mensaje en contra de todo lo que vive, aunque asegura que no le afecta a estas alturas en su carrera.

Henry regresó a la actividad después de su lesión | Imago7

¿No le importa lo que diga la afición?

La entrevista que tuvo Henry fue con Julio Ibáñez para el programa Línea de Cu4tro; en ella, se profundizó en el tema de las críticas hacia la estadía del yucateco con el cuadro americanista, para lo cual Martín aseguró que no está de acuerdo, pues desde su perspectiva, los fanáticos se han mostrado 'insaciables'.

Te das cuenta de que por más que hagas, la gente no va a estar feliz. Yo no trabajo para la gente, yo me esfuerzo por mí, por mi familia y por la gente que me quiere
Hendy fue titular ante Rayados | Imago7

Aunque sus declaraciones puedan seguir desatando la furia del público, Henry aseguró que ese es su pensamiento y que es algo que le quedó claro desde la primera ocasión en que se le 'volteó' la gente, sin dejar de lado que le gusta entregar alegrías a la afición, pero se pone como prioridad a él.

Los extranjeros son el problema

Otra de las cosas que mencionó el delantero mexicano fue que no está de acuerdo con la nacionalidad de los futbolistas que llegan a las Águilas, pues considera que están "llenos de extranjeros". Este argumento no llega en el mejor momento, ya que su cuerpo técnico ha decidido traer a tres brasileños y a un uruguayo en el mercado de pases.

Creo que no necesitamos jugadores en esas posiciones, luego nos llenamos de extranjeros y no tenemos plazas. Las contrataciones deben de ser bien pensadas y en las posiciones que verdaderamente necesitamos

Dentro de las respuestas que entregó Henry para el 'Profe' Ibáñez, el atacante azulcrema se ha sincerado al respecto de su rendimiento, pues no se siente cómodo y sabe que tendrá que trabajar si quiere regresar a su mejor nivel.

