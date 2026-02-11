Pumas: Este es el plantel completo de los felinos para el Clausura 2026

Club Universidad cerró oficialmente su mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX. Con la mayoría de sus movimientos llegando previo al inicio de torneo el conjunto auriazul busca firmar una mejor temporada y pelear por el título que se les ha escapado en los últimos años.

El equipo de Efraín Juárez no vio muchas bajas durante el mercado de invierno y al contrario, logró sumar múltiples refuerzos, especialmente en el lado ofensivo del balón. Con tres nuevos delanteros y un par de volantes, el equipo espera tener una plantilla equilibrada que pueda pelear por la liguilla.

Efraín Juárez destaca el invicto que tiene su equipo en liga a pesar de no ganar | Imago7

Portería

Pumas no tuvo que hacer movimientos en su arco pues, consideran estar bien cubiertos gracias a su capitán y figura Keylor Navas. El portero costarricense tiene contrato hasta final de temporada pero ha expresado su interés por seguir con Pumas. En caso de que no continúe el veterano arqueo, Pumas tiene a sus canteranos Pablo Lara y Rodrigo Parra quienes podrían buscar afianzarse en el arco.

Defensa

Pumas no hizo muchos movimientos en su zaga defensiva. El equipo permitió 25 goles la campaña pasada estando entre los equipos menos goleados de la campaña, por lo que el equipo decidió no reforzar tanto esta zona. Nathan Silva y Ruben Duarte se mantienen como los centrales titulares, mientras que Azuaje aparece cuando es necesario. En los costados están Álvaro Angulo y Pablo Bennevendo apuntaban a ser titulares toda la campaña.

Fue en los costados donde Pumas firmó un par de refuerzos pues, Ulises Rivas regresó tras su préstamo con Puebla y Tony Leone llegó proveniente de Rayados para aparecer cuando sea necesario.

Tony Leone l IMAGO7

Mediocampistas

Fue el medio campo donde Pumas mejoró considerablemente su plantilla. El equipo sigue siendo comandado por Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite, sus refuerzos de la temporada pasada. Sin embargo, con la poca estabilidad de José Caicedo, Rodrigo López y Santiago Trigos, el equipo decidió anunciar un par de fichajes.

Para mejorar el medio campo, el equipo fichó a César Garza quien rápidamente se afianzó de la titularidad. Además, buscaron el renacer de Jordan Carrillo quien venía a la baja con Santos. Los dos mexicanos llegan con experiencia a pesar de su juventud y sin ocupar espacios de No Formados en México.

Jordan Carrillo | AP

Delantera

Pumas se vio mermado la temporada pasada por las lesiones. A pesar de contar con Guillermo Martínez y José Juan Macías, las lesiones terminaron dejando al equipo sin un centro delantero nominal por lo que su mercado fue específicamente para mejorar su ofensiva. Junto con estos jugadores también se quedó Alan Medina y Santiago López quienes aportan cuando se les requiere.

A pesar de mantener a los dos delanteros, el equipo también firmó al ex de Toluca Robert Morales, así como al brasileño Juninho. Ambos han aparecido con goles en sus primeros partidos con los universitarios. Junto a ellos llegó Uriel Antuna, quien se unió a los felinos para reemplazar a Jorge Ruvalcaba, quien fue la única baja del equipo universitario.