Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cubrebocas obligatorio en CDMX? Lista de estados que refuerzan protocolos por sarampión

Niñas y niños sin esquema completo de vacunación son los más vulnerables al sarampión./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:52 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El sarampión es una infección viral que se transmite con facilidad por vía aérea y puede generar complicaciones graves

Las autoridades de salud en México encendieron las alertas tras la detección de casos de sarampión en distintas regiones del país. La situación ha llevado a reforzar medidas preventivas con el objetivo de evitar una mayor propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

Autoridades de salud reforzaron la vacunación contra el sarampión ante el aumento de casos en México./ Pixabay

El sarampión es una infección viral que se transmite con facilidad por vía aérea y puede generar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños no vacunados. Por ello, las acciones se han centrado principalmente en incrementar la cobertura de vacunación y fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Además de la aplicación de vacunas, algunas autoridades locales han recomendado el uso preventivo de cubrebocas en espacios cerrados y en zonas con mayor riesgo, así como la identificación temprana de posibles casos.

¿Qué estados han reforzado medidas ante el brote de sarampión?

De acuerdo con información de autoridades sanitarias, algunos estados del país han implementado acciones adicionales para prevenir contagios, entre ellas campañas intensivas de vacunación y llamados a la población para completar esquemas pendientes. Entre las entidades que han reforzado medidas se encuentran:

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía aérea./ Pixabay

  • Ciudad de México: intensificación de jornadas de vacunación y vigilancia de casos sospechosos.

  • Estado de México: refuerzo de esquemas de vacunación, principalmente en menores de edad.

  • Nuevo León: recomendaciones de uso de cubrebocas en espacios cerrados y atención oportuna ante síntomas.

  • Coahuila: seguimiento epidemiológico y fortalecimiento de campañas preventivas.

  • Chihuahua: énfasis en vacunación en zonas con mayor movilidad poblacional.

  • Jalisco: revisión de esquemas de vacunación y monitoreo de posibles contagios.

Las autoridades han aclarado que estas medidas pueden ampliarse a otras entidades conforme evolucione la situación epidemiológica.

El uso de cubrebocas fue recomendado en algunas entidades como medida preventiva./ Pixabay

Vacunación y prevención, claves para frenar los contagios

Especialistas en salud pública subrayan que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión. La vacuna triple viral protege contra esta enfermedad y forma parte del esquema básico de inmunización en México.

Diversos estados del país intensificaron campañas de vacunación para frenar los contagios./ Pixabay

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a padres y tutores para verificar que niñas y niños cuenten con su esquema completo de vacunación, ya que la prevención sigue siendo la principal estrategia para contener el brote y evitar complicaciones mayores.

Últimos videos
Lo Último
21:12 ¡Faltó garra! Pumas queda eliminado de Concachampions tras no lograr remontar a San Diego en la Primera Ronda
20:56 DT de Olimpia aclara sus palabras sobre grandeza del América: "Está a la altura de los grandes de Sudamérica"
20:52 ¿Cubrebocas obligatorio en CDMX? Lista de estados que refuerzan protocolos por sarampión
20:36 Poncho De Nigris explota contra reportero previo a Ring Royale
20:35 Pumas: Este es el plantel completo de los felinos para el Clausura 2026
20:06 Super Bowl LX atrae a 124,9 millones de espectadores; Bad Bunny no rompe el récord del Show de Medio Tiempo
19:54 César Garza causa baja de Pumas para la Vuelta ante San Diego en Concachampions
19:53 “Bodas S.A.”, la nueva serie de Consuelo Duval: estreno, elenco y detalles
19:51 Henry Martín responde a las críticas de la afición americanista: "No trabajo para ellos, trabajo para mí"
19:39 La maldición de los QBs que pierden el Super Bowl en su segundo año
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
¡Faltó garra! Pumas queda eliminado de Concachampions tras no lograr remontar a San Diego en la Primera Ronda
Futbol Nacional
10/02/2026
¡Faltó garra! Pumas queda eliminado de Concachampions tras no lograr remontar a San Diego en la Primera Ronda
Eduardo Espinel, director técnico de Olimpia, en conferencia de prensa | CAPTURA DE PANTALLA
Futbol
10/02/2026
DT de Olimpia aclara sus palabras sobre grandeza del América: "Está a la altura de los grandes de Sudamérica"
¿Cubrebocas obligatorio en CDMX? Lista de estados que refuerzan protocolos por sarampión
Contra
10/02/2026
¿Cubrebocas obligatorio en CDMX? Lista de estados que refuerzan protocolos por sarampión
Poncho De Nigris explota contra reportero previo a Ring Royale
Videos
10/02/2026
Poncho De Nigris explota contra reportero previo a Ring Royale
Pumas definió su plantilla para el Clausura 2026 | IMAGO7
Futbol
10/02/2026
Pumas: Este es el plantel completo de los felinos para el Clausura 2026
Super Bowl LX atrae a 124,9 millones de espectadores; Bad Bunny no rompe el récord del Show de Medio Tiempo
NFL
10/02/2026
Super Bowl LX atrae a 124,9 millones de espectadores; Bad Bunny no rompe el récord del Show de Medio Tiempo