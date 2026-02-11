¿Cubrebocas obligatorio en CDMX? Lista de estados que refuerzan protocolos por sarampión

Las autoridades de salud en México encendieron las alertas tras la detección de casos de sarampión en distintas regiones del país. La situación ha llevado a reforzar medidas preventivas con el objetivo de evitar una mayor propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

Autoridades de salud reforzaron la vacunación contra el sarampión ante el aumento de casos en México./ Pixabay

El sarampión es una infección viral que se transmite con facilidad por vía aérea y puede generar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños no vacunados. Por ello, las acciones se han centrado principalmente en incrementar la cobertura de vacunación y fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Además de la aplicación de vacunas, algunas autoridades locales han recomendado el uso preventivo de cubrebocas en espacios cerrados y en zonas con mayor riesgo, así como la identificación temprana de posibles casos.

¿Qué estados han reforzado medidas ante el brote de sarampión?

De acuerdo con información de autoridades sanitarias, algunos estados del país han implementado acciones adicionales para prevenir contagios, entre ellas campañas intensivas de vacunación y llamados a la población para completar esquemas pendientes. Entre las entidades que han reforzado medidas se encuentran:

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía aérea./ Pixabay

Ciudad de México: intensificación de jornadas de vacunación y vigilancia de casos sospechosos.

Estado de México: refuerzo de esquemas de vacunación, principalmente en menores de edad.

Nuevo León: recomendaciones de uso de cubrebocas en espacios cerrados y atención oportuna ante síntomas.

Coahuila: seguimiento epidemiológico y fortalecimiento de campañas preventivas.

Chihuahua: énfasis en vacunación en zonas con mayor movilidad poblacional.

Jalisco: revisión de esquemas de vacunación y monitoreo de posibles contagios.

Las autoridades han aclarado que estas medidas pueden ampliarse a otras entidades conforme evolucione la situación epidemiológica.

El uso de cubrebocas fue recomendado en algunas entidades como medida preventiva./ Pixabay

Vacunación y prevención, claves para frenar los contagios

Especialistas en salud pública subrayan que la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión. La vacuna triple viral protege contra esta enfermedad y forma parte del esquema básico de inmunización en México.

Diversos estados del país intensificaron campañas de vacunación para frenar los contagios./ Pixabay