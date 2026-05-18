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Futbol

Conato de bronca entre Pumas y Pachuca calentó la Semifinal del Clausura 2026

Bronca entre jugadores de Pumas y Pachuca | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:42 - 17 mayo 2026
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Las bancas protagonizaron momentos de tensión en CU tras una presunta agresión a un recogebalones durante el cierre del partido

La Semifinal de Vuelta entre Pumas y Pachuca no solo dejó dramatismo dentro de la cancha, también vivió momentos de tensión fuera de ella luego de un conato de bronca entre integrantes de ambas bancas en el Estadio Olímpico Universitario.

Con la eliminatoria completamente abierta y los Tuzos buscando desesperadamente el gol que les devolviera la ventaja global, el ambiente comenzó a calentarse en los minutos finales del encuentro.

¿Qué provocó el altercado entre las bancas?

De acuerdo con la transmisión de TUDN, el conflicto habría iniciado después de que un recogebalones tardó en entregar el balón durante una jugada favorable para Pachuca.

Keylor Navas tratando de despejar el balón | MEXSPORT
Keylor Navas tratando de despejar el balón | MEXSPORT

La situación generó molestia en integrantes del cuerpo técnico y futbolistas del conjunto hidalguense, quienes presuntamente reclamaron de manera airada e incluso habrían empujado al joven.

Por los videos que han circulado por redes sociales, esa acción provocó la reacción inmediata de la banca universitaria, desatando varios segundos de empujones, gritos y reclamos entre auxiliares y jugadores de ambos equipos.

El árbitro no mostró tarjetas tras la bronca

Pese a la intensidad del altercado, el cuerpo arbitral decidió no detener el partido y tampoco sancionó con tarjetas a los involucrados.

Enner Valencia, Nathan Silva y Carrasquilla en el Pumas vs Pachuca de Semifinales | MEXSPORT
Enner Valencia, Nathan Silva y Carrasquilla en el Pumas vs Pachuca de Semifinales | MEXSPORT

Sin embargo, lo ocurrido todavía podría traer consecuencias disciplinarias para ambos clubes si la situación quedó asentada dentro de la cédula arbitral oficial.

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX podría revisar el incidente y abrir una investigación por posible conducta antideportiva o agresión.

Mientras Pachuca quedó eliminado tras dejar escapar múltiples oportunidades claras de gol, Pumas logró mantener la ventaja y selló su pase a la Final del Clausura 2026.

Jugadores de Pumas y Pachuca dando todo por el balón | MEXSPORT
Jugadores de Pumas y Pachuca dando todo por el balón | MEXSPORT
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