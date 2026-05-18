¡Es película! Pumas avanza a la Final tras vencer a Pachuca en Semifinales

Pumas a la Final. La remontada se consumó; con la necesidad de un único gol para empatar la serie, Universidad Nacional cumplió con el cometido para superar a Pachuca en las Semifinales del Clausura 2026. Cruz Azul ya espera al conjunto auriazul para el duelo por el título en un Clásico de la Obsesión que pinta para ser histórico.

¿Cómo fue la victoria de Pumas sobre Pachuca?

Con la obligación de hacer por lo menos un gol para empatar la serie en el global, Pumas fue con su alineación estelar, la que a lo largo del torneo se conectó cada vez mejor para convertirse en un equipo difícil de vencer. La postura de Efraín Juárez fue de ir al ataque ante unos Tuzos que tampoco se replegaron por completo.

La vía de acceso para Pumas durante la primera mitad fue la banda izquierda, en la que Álvaro Angulo tuvo aproximaciones importantes, que culminaban con centros o pases en diagonal para buscar el contacto que pusiera en problemas al arquero rival, Carlos Moreno.

Carrasquilla en un tiro ante Pachuca en Semifinales de Vuelta | MEXSPORT

Pachuca logró resistir los primeros 45 minutos, pero Pumas no perdió la cabeza y con la misma intensidad buscó el gol de la Final. Después de imprecisiones de Tuzos, Jordan Carrillo aprovechó un tiro libre para hacer un golazo que hizo explotar a las 46 mil 106 personas en el Olímpico Universitario.

Es el tercero de Jordan Carrillo en la Liguilla, además de ser el primero que concede Pachuca en esta Fase Final, una muestra de que el poderío de Pumas en la ofensiva fue un factor clave durante todo el Clausura 2026.

Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT

Pumas supo aguantar con los ajustes tácticos que realizó Efraín Juárez para cerrar el partido. Los de Esteban Solari no encontraron la forma de hacerle daño al rival, a pesar de que se fueron encima para buscar la clasificación.

Final prometedora ante Cruz Azul

15 años de sequía, una rivalidad creciente con Cruz Azul y una historia de película con Efraín Juárez son los ingredientes más especiales para que la Final con los del Pedregal sea histórica. Clásico de la Obsesión para definir al Campeón del Clausura 2026.